Un şofer a fost arestat după ce a fost prins băut şi cu permisul suspendat de 2 ori în 2 zile

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Roman, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţişti, după ce a comis patru infracţiuni rutiere în decurs de două zile, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.



Pe 2 octombrie, bărbatul a fost depistat conducând un autoturism, deşi avea permisul suspendat şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.



În noaptea de vineri spre sâmbătă, acesta a fost prins din nou de poliţişti conducând în aceleaşi condiţii.



"Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,67 mg/l alcool pur în aer expirat", a precizat IPJ Neamţ.



Bărbatul a fost reţinut şi urmează să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive, scrie Agerpres.

Accident la Sinaia între un autocar şi o maşină

Două persoane au fost rănite, sâmbătă dimineaţă, într-un accident rutier produs între un autocar şi un autoturism pe Calea Moroieni din oraşul Sinaia.



Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, în autocar se aflau 14 ocupanţi.



"În urma coliziunii, au rezultat două victime, dintre persoanele aflate în autoturism, care au suferit traumatisme la nivelul toracelui. Acestea au fost asistate la faţa locului, fiind conştiente şi cooperante. Ulterior, au fost transportate la CPU Sinaia pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare", arată sursa citată.



Celelalte persoane implicate nu au necesitat îngrijiri medicale.