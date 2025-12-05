Cum se transformă relațiile, emoțiile, legăturile? Și, mai ales… de unde apare „răul” care lovește cel mai tare?

Într-o ediție specială a emisiunii DrPsy, realizată de psihoterapeutul Ramona A. Dumitru, se va aduce în prim-plan o temă de introspecție pentru toți cei care trec printr-o despărțire, dar și pentru cei care vor să înțeleagă dinamica emoțională a familiilor aflate în ruptură.

Radu Leca, specialist în psihologie și spiritualitate, cunoscut pentru abordările sale directe și pentru capacitatea de a explica mecanismele profunde ale relațiilor umane, ne va vorbi despre acest subiect.

În această emisiune vei afla:



Unde se ascunde, de fapt, sursa conflictelor din timpul divorțului



Cum sunt afectați copiii și ce pot face părinții pentru a-i proteja



Ce rol au emoțiile reprimate și rănile vechi în ruperea unei familii



Cum putem transforma despărțirea într-un proces de vindecare, nu de distrugere

Ce învățăm despre noi atunci când toate se schimbă



O emisiune pentru cei care caută răspunsuri și pentru cei care vor să nu repete aceleași greșeli.

