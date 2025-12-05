€ 5.0919
DrPsy: De ce divorțăm? Cum ne refacem după ruptură? Aflăm totul de la Radu Leca și Ramona A. Dumitru
Data actualizării: 22:29 05 Dec 2025 | Data publicării: 22:27 05 Dec 2025

EXCLUSIV DrPsy: De ce divorțăm? Cum ne refacem după ruptură? Aflăm totul de la Radu Leca și Ramona A. Dumitru

drpsy-emisiune-anunt-invitati_66970400 Foto: DRPSY
 

Ce se întâmplă cu adevărat în sufletul unei familii atunci când apare divorțul?

Cum se transformă relațiile, emoțiile, legăturile? Și, mai ales… de unde apare „răul” care lovește cel mai tare?

Într-o ediție specială a emisiunii DrPsy, realizată de psihoterapeutul Ramona A. Dumitru, se va aduce în prim-plan o temă de introspecție pentru toți cei care trec printr-o despărțire, dar și pentru cei care vor să înțeleagă dinamica emoțională a familiilor aflate în ruptură.

Radu Leca, specialist în psihologie și spiritualitate, cunoscut pentru abordările sale directe și pentru capacitatea de a explica mecanismele profunde ale relațiilor umane, ne va vorbi despre acest subiect.

În această emisiune vei afla:


Unde se ascunde, de fapt, sursa conflictelor din timpul divorțului


Cum sunt afectați copiii și ce pot face părinții pentru a-i proteja


Ce rol au emoțiile reprimate și rănile vechi în ruperea unei familii


Cum putem transforma despărțirea într-un proces de vindecare, nu de distrugere

Ce învățăm despre noi atunci când toate se schimbă


O emisiune pentru cei care caută răspunsuri și pentru cei care vor să nu repete aceleași greșeli.

DrPsy, cu Ramona A. Dumitru, doar la DC News, sâmbătă, de la ora 12.00, pe Facebook și Youtube.

radu leca
divort
familie
