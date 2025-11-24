€ 5.0871
Data actualizării: 11:22 24 Noi 2025 | Data publicării: 11:22 24 Noi 2025

Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Autor: Anca Murgoci

oana ungureanu Oana Ungureanu
 

Oana Ungureanu, cea care a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea, a intervenit în direct, la România TV, pentru a-i transmite un mesaj.

Soția este dispusă să îngroape securea războiului și să facă pace cu cea despre care spune că ar fi „actuala iubită a partenerului ei”.

„Vreau să clarific tot ce s-a întâmplat în acea seară. Nu sunt un om agresiv, nu susțin agresivitatea sub nicio formă a ei. Sunt mama unui copil adolescent, căruia nu i-aș da niciodată un asemenea exemplu. Faptul că am fost pusă în această situație nu a fost dorința mea. 


Ea a fost acolo chemată de soțul meu, nu aveam intenția să o văd, nici nu știam că va apărea în dialogul cu soțul meu. Regret enorm tot ce s-a întâmplat. Nu sfătuiesc pe nimeni să apeleze la varianta aceasta. Violența nu rezolvă niciodată nimic”, a zis Oana Ungureanu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cuplurile care "se hrănesc" din ceartă. Radu Leca explică: Dacă se opresc, se despart! 

„Problemele cu soțul meu au apărut acum 3 ani când eu am aflat despre această relație. Nu acum 6 ani, ulterior am aflat că ei sunt împreună de mai mult timp. Eu m-am întâlnit cu această individă când am aflat despre ea și dacă vreodată mi-aș fi dorit să mă răzbun pe ea, să-i fac vreun rău, să fiu agresivă cu ea, aș fi făcut-o de mult, știu de 3 ani despre existența ei în viața și în familia mea, am încercat să am un dialog cu ea, nu s-a putut”, a mai zis Oana Ungureanu la România TV.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Frica simțită față de partener, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO 

Valentina Aldea susține că a fost lovită fără motiv și că soția bărbatului o hărțuiește

Incidentele s-au produs în Sectorul 6 al Capitalei, unde Oana Ungureanu nu doar că a lovit-o pe senatoarea POT, dar i-a și distrus mașina cu o rangă într-un acces de furie. Ajunsă la apartamentul în care locuiește soțul, Oana Ungureanu l-a sunat, iar bărbatul a coborât însoțit de senatoare. Apoi lucrurile au degenerat rapid, Oana Ungureanu a început să o lovească pe senatoarea POT și să se păruiască. 


Oana Ungureanu s-a ales cu ordin de protecție și cu control judiciar, iar senatoarea urmează să fie și ea chemată la audieri în acest caz.

VEZI ȘI: Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului 

