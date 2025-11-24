Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea

Soția este dispusă să îngroape securea războiului și să facă pace cu cea despre care spune că ar fi „actuala iubită a partenerului ei”.

„Vreau să clarific tot ce s-a întâmplat în acea seară. Nu sunt un om agresiv, nu susțin agresivitatea sub nicio formă a ei. Sunt mama unui copil adolescent, căruia nu i-aș da niciodată un asemenea exemplu. Faptul că am fost pusă în această situație nu a fost dorința mea.



Ea a fost acolo chemată de soțul meu, nu aveam intenția să o văd, nici nu știam că va apărea în dialogul cu soțul meu. Regret enorm tot ce s-a întâmplat. Nu sfătuiesc pe nimeni să apeleze la varianta aceasta. Violența nu rezolvă niciodată nimic”, a zis Oana Ungureanu.

„Problemele cu soțul meu au apărut acum 3 ani când eu am aflat despre această relație. Nu acum 6 ani, ulterior am aflat că ei sunt împreună de mai mult timp. Eu m-am întâlnit cu această individă când am aflat despre ea și dacă vreodată mi-aș fi dorit să mă răzbun pe ea, să-i fac vreun rău, să fiu agresivă cu ea, aș fi făcut-o de mult, știu de 3 ani despre existența ei în viața și în familia mea, am încercat să am un dialog cu ea, nu s-a putut”, a mai zis Oana Ungureanu la România TV.

Valentina Aldea susține că a fost lovită fără motiv și că soția bărbatului o hărțuiește

Incidentele s-au produs în Sectorul 6 al Capitalei, unde Oana Ungureanu nu doar că a lovit-o pe senatoarea POT, dar i-a și distrus mașina cu o rangă într-un acces de furie. Ajunsă la apartamentul în care locuiește soțul, Oana Ungureanu l-a sunat, iar bărbatul a coborât însoțit de senatoare. Apoi lucrurile au degenerat rapid, Oana Ungureanu a început să o lovească pe senatoarea POT și să se păruiască.



Oana Ungureanu s-a ales cu ordin de protecție și cu control judiciar, iar senatoarea urmează să fie și ea chemată la audieri în acest caz.

