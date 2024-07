"Eram moartă de foame". Cum a avut loc prima întâlnire dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

"Eu sunt romantic! Am dus-o la restaurant, i-am dat niște creveți d-ăia mari, în Dubai și i-am zis: "Uite, am comandat ceva să mâncăm, sunt cei mai buni creveți”. De-ale mele, prostii. Și îmi spune ea: "Erau patru, tu ai mâncat trei, eu am mâncat unul. Eram moartă de foame. Îmi era o foame de nu mai vedeam. Și tu ai zis: "Eu m-am săturat, nu mai mâncăm nimic”. Am mâncat eu trei: "Eu m-am săturat, nu mai mănânc nimic. Tu mai vrei ceva?”. Și, normal, ce putea să zică? "Nu!" Mereu îmi spune, când mâncăm creveți: "Patru? Mănânci tu trei, te-ai săturat și apoi nu mai mâncăm nimic", a spus Laurențiu Reghecampf, la un PODCAST misto By Bursucu'.

Cum s-au cunoscut

"Aveam niște prieteni comuni, ne-am întâlnit, i-am scris, am vorbit, a fost și ziua ei. S-au legat lucrurile. A fost să fie. Întotdeauna când se întâmplă lucruri de genul ăsta, trebuie să fie un culoar. Trebuie să se întâmple ceva. În primul rând, libertatea pe care o aveam eu, faptul că eu eram singur - Anamaria nu stătea cu mine, din motivele ei, pe care nu le spunem... În fine, nici nu mă interesează.

Pentru faptul că s-au legat toate lucrurile astea așa există un motiv. Și eu întotdeauna zic că lucrurile astea vin de undeva. Ca să poți să ai o relație așa puternică și ca toate lucrurile să meargă în direcția care trebuie, trebuie să fie… Așa a fost să fie. Indiferent ce se întâmpla, la fel se întâmplă. Și cu nunta falsă, și cu multe. Așa a fost să fie. Ăsta e destinul", a mai spus Reghecampf.

"Sunt un copil, îmi trăiesc viaţa la maxim, sunt fericit"

"Am cerut-o de soţie. Noi avem un wish board pe care îl facem în decembrie, fiecare pune anumite dorinţe pentru anul viitor. Unul dintre lucrurile pe care eu mi le doresc a fost să termin divorţul cu Anamaria şi o cer pe Corina de soţie. Am cerut-o (n.r. chiar dacă nu au divorțat). Urmează... Aş vrea să fie şi o chestie romantică. Mă aşez şi în genunchi, fac orice. Sunt un copil, îmi trăiesc viaţa la maxim, sunt fericit. Nu o fac neparat pentru copii. (...) Poți să ai zece copii. Dacă nu există iubire, atracţie, ceva care să te determine să te gândeşti că asta e femeia cu care îţi doreşti să fii...", a mărturisit Laurențiu Reghecampf.

