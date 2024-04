Ce s-a întâmplat în noaptea în care hoțul care a intrat în casă peste Romanița și Adrian Iovan a sfârșit împușcat: "El nu a tras!"

"A fost primul caz de legitimă apărare. Noi eram împreună în dormitorul nostru, dormeam liniștiți, în 2005. Doamne Doamne mi-a deschis ochii. Ziua mea, pe 3 octombrie, aflu că sunt însărcinată, bucurie maximă. A doua zi, noaptea dinspre 4 spre 5 octombrie, la ora 3, la etajul 2, te trezești și, în dreptul ușii, cu mâna pe clanță vezi o siluetă - eu am casa foarte vitrată, noaptea intră lumina de la lună.

"El nu a tras, s-a descărcat accidental"

M-am trezit când era în prag. L-am trezit pe Adrian. S-a sculat din pat, ăsta a luat-o la fugă. A greșit pontul. Mai era unul. A doua zi am aflat că pe echipamentul de aer condiționat erau urme. Adrian s-a dus după ăla.

A intrat prin subsol printr-un geam deschis. A luat-o pe scări până la etajul 2, a apucat să fure ce a găsit. Sigur a intrat din greșeală la noi. Nimeni n-a pus pe tapet lucrurile astea. A alergat, a intrat în bucătărie, s-a aruncat pe geam de la etajul 1 până jos. Adrian s-a dus să vadă, a luat pușca. Omul a fost bărbat. E o scară care urcă din curtea exterioară peste garaj. Omul era matol. S-a prins de țeava de gaz. Adrian a ieșit din curte și i-a dat cu pușca în cap. El nu a tras, s-a descărcat accidental", a povestit Romanița Iovan, în podcastul lui Cătălin Măruță, potrivit viva.ro.

"Nu aveam voie să ne ducem nici la televizor"

"Ideea este că, în momentul în care a sunat la 112, a venit șeful Poliției, șeful de la Arme și Muniții, procurorul șef. Chestia cu legitima apărare... este primul caz care se studiază și la Facultatea de Drept. Nimeni nu e fericit cu o astfel de situație.

De teamă, de stres, am intrat într-o perioadă în care n-am vrut să mă mai întâlnesc nici cu prietenele mele. Noi nu aveam voie să ne ducem nici la televizor, pentru că așa a zis procurorul. Tata a venit la mine cu 100 de publicații în care am fost pe prima pagină.

Nu știu dacă am pierdut sarcina pentru că a intrat hoțul în casă sau pentru trauma pe care am parcurs-o în continuare aruncând în mine cu noroi. Așa a fost să fie. Vorba lui Albert, dacă nu era hoțul, nu era el. În februarie, am rămas însărcinată", și-a amintit Romanița Iovan.

