În scaunul cu rotile, în fața juraților de la Chefi la cuțite. Povestea lui Florin Mihuț: "Am crezut că voi fi doar spectatorul vieții altora"

Ieri seară, la Chefi la cuțite, victoria i-a revenit din nou lui Chef Sautner, care a adăugat astfel o amuletă foarte importantă în arsenalul său. Întrecerea juraților continuă în seara aceasta, când în joc va fi încă o amuletă cu greutate, jurizată, de data aceasta, de Nea Marin. De partea cealaltă, în platoul preselecțiilor, Chefii primesc vizita a două echipe de succes, care își vor testa priceperea în bucătărie: Laura Giurcanu și Sânziana Negru, dar și Aris și Alexia Eram le vor pregăti Chefilor preparate cu care speră să... nu intre la cursa pentru ultima șansă.

A doua victorie, săptămâna aceasta, la Chefi la cuțite, pentru Chef Alexandru Sautner! Amuleta câștigată de el aseară îi va oferi un avantaj extrem de important, dacă va ajunge în etapa battle-urilor: aceasta îi va permite să schimbe un concurent din echipa sa cu oricare altul din celelalte două echipe, cu excepția cuțitelor de aur. Invitatul la degustare, Alex Popescu, a notat cu 4 puncte preparatul lui Chef Orlando Zaharia, iar Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au primit 3, respectiv 2 puncte.

În seara aceasta, jurații se vor confrunta cu o provocare pentru amuletă ce-i va încuraja să riște: vor avea de pregătit cel mai cremos risotto, dar alegerea ingredientelor secundare va cântări mult la degustarea făcută de Nea Marin. Cine va risca cel mai mult, alegând combinații neașteptate pentru un risotto și care va fi reacția lui Nea Marin telespectatorii vor afla în ediția de diseară.

"Există speranță pentru o viață cu împliniri, în ciuda tuturor impedimentelor"

În platoul preselecțiilor, cei patru Chefi au parte de întâlniri cu adevărat emoționante. Florin Mihuț, tânărul de 28 de ani, campion național la paraciclism, le dezvăluie povestea sa impresionantă, care arată puterea incredibilă de a o lua de la capăt chiar și atunci când viața nu părea să-i mai dea multe șanse. ”Scopul de a fi aici este să demonstrez, ca persoană cu disabilități, că pot găti, și să le arăt celor de-acasă că există speranță pentru o viață cu împliniri, în ciuda tuturor impedimentelor”, a spus Florin.

”Când am făcut accidentul de motocicletă, am spus că-mi iau adio de la sport. Ce sport să faci în scaunul rulant?! Mi-a fost cel mai greu să-mi accept noua condiție. Am crezut că voi fi doar spectatorul vieții altora. Cu timpul, însă, mi-am revenit, mi-am dat seama că merită să trăiesc cu adevărat și am descoperit un sport care m-a atras și la care am devenit campion național”, a mai spus el. Întreaga poveste, în ediția Chefi la cuțite din această seară.

În aceeași ediție, seria vizitelor surpriză pentru jurați continuă cu două echipe extrem de competitive, dornice să-și testeze priceperea în bucătărie la Chefi la cuțite: Larua Giurcanu și Sânziana Negru, dar și Aris și Alexia Eram vin să gătească pentru jurați. ”Mie îmi place foarte mult să gătesc. E ca un ritual relaxant. Cel mai mult gătesc steak”, a spus Aris Eram. ”Mie mi-ar plăcea să fiu mai gospodină. E o rezoluție pentru anul acesta”, a punctat Laura Giurcanu. Cum se vor descurca la capitolul gastronomic cele două echipe telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

