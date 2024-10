Cele mai spectaculoase imagini cu cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Fenomenul s-a văzut și în România

Pentru cei care au avut binoclu sau un telescop, imaginea cometei a fost și mai spectaculoasă. Cometei C/2023 A3 i-a crescut o frumoasă coadă lungă după ce a trecut la cea mai mică distanţă faţă de Soare (periheliu), de 58 milioane km, la 27 septembrie 2024. Cometele sunt corpuri cereşti care prin cozile lor lungi şi strălucitoare constituie o imagine spectaculoasă şi care au atras de mii de ani atenţia oamenilor de ştiinţă şi nu numai, oferind o imagine asupra modului în care s-a format şi a evoluat sistemul nostru solar.

Ioan-Radu Gava, jurnalist DC News, a surprins cometa, aflat chiar în Delta Dunării.

„Pot spune măcar că am încercat să o ating. Comete mai trec prin sistemul nostru solar, dar foarte puține ajung să fie vizibile cu ochiul liber. Cele care reușesc, totuși, să reziste apropierii de Soare și să nu se dezintegreze, ne oferă un spectacol greu de descris în cuvinte.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) este una dintre aceste comete, iar de câteva zile a bucurat ochii a milioane de români. Au mai văzut-o cei care populau planeta acum vreo 80.000 de ani, o clipă în viața Universului, o eternitate pentru pământeni”, a spus Ioan-Radu Gava, jurnalist DC News, aflat în Delta Dunării, unde a surprins aceste imagini.

Deşi nu poate fi denumită o cometă a secolului, ar putea fi cea mai strălucitoare cometă a anului





Prima observare cu ochiul liber a cometei C/2023 A3 a avut loc pe 23 septembrie în emisfera sudică, având o strălucire cu magnitudine estimată de 3,3 în timp ce estimările privind coada arătau o valoare de 2,5. Coama se măreşte pe măsură ce cometa se apropie de Soare, căldura acesteia forţând nucleul de gheaţă să se topească formând jeturi de gaz şi praf, lungi de zeci de mii de kilometri. De multe ori cometele prezintă două cozi: una alcătuită din praf - vizibilă, deoarece reflectă lumina solară, având o culoare alb-gălbuie, iar alta formată din gaze - vizibilă datorită gazelor ionizate din care este alcătuită şi care îi conferă o nuanţă albăstruie sau verde.

Telescopul ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) din Africa de Sud a descoperit cometa C/2023 A3 pe 22 februarie 2023. În plus, specialiştii de la Observatorul Purple Mountain (Zijin Shin sau Tsuchinshan) din China au detectat cometa independent pe imaginile din 9 ianuarie 2023. Prin urmare, cometa are şi denumirea Tsuchinshan-ATLAS. La descoperire, cometa era încă la 7,3 unităţi astronomice (UA) de Soare şi strălucea cu o magnitudine slabă de 18. Analiza preliminară a traiectoriei sale a arătat că A3 finalizează o orbită în jurul Soarelui la fiecare 80.660 de ani, potrivit earthsky.org/space/comet.

Cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS nu s-a comportat aşa cum se aşteptau oamenii de ştiinţă. Pe măsură ce se apropia de sistemul solar interior la începutul anului 2024, aceasta nu mai strălucea atât de mult pe cât era de aşteptat şi apoi un studiu a sugerat că nucleul cometei s-ar putea fragmenta, dar după o perioadă neaşteptată de diminuare, Cometa A3 şi-a recăpătat luminozitatea.

