Rețetă pentru supa norocului. O mănâncă coreenii pentru a avea succes tot anul

„Supa norocului” este adesea asociată cu tradițiile coreene, mai ales în contextul Anului Nou Lunar Coreean, cunoscut sub numele de Seollal.

În Coreea, supa este cunoscută sub numele de “Tteokguk” și are o semnificație aparte: consumarea acestei supe este considerată simbolică pentru trecerea a încă un an. Aduce sănătate, noroc și prosperitate.

Rețetă pentru Tteokguk (Supa norocului coreeană)

Ingrediente:

Tteok (găluște din orez). Acestea sunt un ingredient esențial. Ele simbolizează tranziția într-un nou an și sunt asociate cu obținerea unui an în plus de viață.

Carne de vită (sau pui) pentru supă, care simbolizează abundența și prosperitatea.

Usturoi pentru un plus de aromă și protecție împotriva răului.

Sos de soia și sare pentru a da gust.

Ulei de susan pentru un gust delicat și pentru noroc.

Ceapă verde pentru decor și aromă.

Ou fiert (opțional) pentru a adăuga mai multă protecție și prosperitate.

Pregătește supa: Fierbe carnea de vită (sau puiul) într-o oală mare, împreună cu apa, până când devine fragedă (aproximativ 30-45 de minute). Poți adăuga câteva felii de ghimbir și usturoi pentru aromă.

Adaugă tteok: Când carnea este fiartă, adaugă găluștele de orez (tteok). Acestea vor pluti pe suprafața supei și vor adăuga un gust deosebit. Lasă-le să fiarbă până devin moi și gătite.

Condimentează: Adaugă sos de soia, sare și ulei de susan. Asezonează supa cu usturoi tocat și ceapă verde pentru un plus de aromă.

Servește supa fierbinte. Adăugă un ou fiert tăiat în jumătate, pentru simbolul norocului. Poți adăuga și ceapă verde tăiată fin pentru decor.

Tteok (găluștele din orez) simbolizează un an în plus de viață. Carnea de vită/pui reprezintă prosperitatea. Ouăle sunt asociate cu fertilitatea și protecția. Sosul de soia și uleiul de susan sunt semne de noroc.

Așadar, Tteokguk nu este doar o supă delicioasă, ci și o tradiție cu semnificații culturale adânci, folosită pentru a celebra începutul unui nou an în Coreea!

