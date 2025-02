Război, Trump, Putin, Georgescu, Ciolacu. Previziunea astrologului Cristina Demetrescu pentru România

„La început de 2025 se vorbește mult și se face puțin. Mai mult de atât, se vorbește prost și se rostesc minciuni abjecte, la cel mai înalt nivel. Minciunile acestea ridicate la rang de literă de lege, sunt întreținute de o planetă a justiției debilitată (Jupiter) până pe 10 iunie, dar și de cea mai mare aglomerare de planete în zodia Pești care ne arată cât de misterioase sunt căile Domnului, dar și ale Necuratului. Faptul că această planetă a justiției a început să meargă direct din 4 februarie în zodia Gemeni responsabilă cu comunicarea, vedem cu toții că unii și-au mai dat drumul la limbă, dar parcă mai rău e.

Planeta războiului (Marte) este retrogradă până luni și slăbită până la jumătatea lui aprilie. Aceeași planeta slăbește și acțiunile, și bărbații care ar trebui să dea dovadă de curaj, forță și determinarea de a obține victorii în numele omenirii. Marte în Rac întreține emoții uriașe până pe 19 aprilie și cine se știe anxios, mai bine închide televizorul. Planeta păcii (Venus) este și ea slăbită și va retrograda pe 2 martie, căpătând putere abia din 13 aprilie 2025. Pacea care nu vrea să vină curând, zădărnicește acțiunile căpeteniilor care nu vor rămâne pe paginile de aur ale istoriei așa cum își doresc. Aceleași planete evocate mai sus, cea a războiului și cea a păcii, sunt în faza cea mai egoistă în acest moment și în plus, între ele este o tensiune care indică multe piedici. Mult conflict de interese.

Cum să te crezi erou când nu vrei să sacrifici nimic, ci doar joci la cacialma, pe averea altora, șantajând și apoi dând vina pe alții, dacă nu iese ca tine? Eroismul este despre idealuri înalte, nu despre lăcomie, trădări, șantaj, acuzații mincinoase și cifre de afaceri. Ce au planetele astea de s-au strâmbat așa și toate deodată? Destinul s-a întâlnit după 18 ani cu Neptun care până pe 31 martie ne ține învăluiți într-o perdea de fum densă, în care fiecare crede ce vrea. Istoria se scrie în astfel de momente în care două planete grele ca Saturn și Neptun se întâlnesc, doar că întâlnirea lor s-a stabilit sub cele mai încețoșate auspicii. Trebuie să ai o relație foarte strong cu sinele tău divin și să fii foarte înțelept să discerni adevărul printre atâtea fumigene. Am intrat deja într-o era a imprevizibilului, din pricina lui Pluton în Vărsător, dar nu avem încotro și va trebui să ne obișnuim cu atmosfera în care respirăm. Suntem la fel de bruiați, precum avioanele astea care cad, se răstoarnă sau iau foc din decembrie încoace. Anxietatea socială este în creștere în multe locuri ale lumii, iar Luna nouă în Pești din 28 februarie, dar și eclipsele din martie au din nou același mesaj. Dacă nu rezistați, închideți sursele de informare.

Până la urmă ar trebui să aveți grijă de sănătatea voastră. Repet. Se vorbește mult și se face puțin. Anul 2025 ar putea fi mai bun decât pare, doar că acum se cern niște păcate ale acestei omeniri care din ignoranță a ajuns la un capăt, care se va reînnoda abia în 2026, când o luăm cu Zodiacul de la zero. Aglomerarea planetelor în Pești ne obligă să ne facem bagajele și să pășim curajoși într-o nouă eră, pe care unii o confundă cu era impostorilor, a mincinoșilor, a agresorilor și mai noi a barbutului ieftin jucat la ce mai înalt nivel, pentru că așa sunt ei, acesta este sistemul lor de valori și atâta pot.

E simplu. Putin – nu-i convine nimic din ce se întâmplă acum și mai ales, nu îi convine influența asupra sa. I-ar zice vreo două lui Trump care-și dă aere de superioritate, dar asistăm pentru început la șueta a doi nebuni care încă nu s-au încăierat. Lilith în Balanță îl arată pe Putin dispus deocamdată să asculte ce spun alții, dar acumulează nervozitate. Din aprilie încolo, când se produce marea Cruce Fixă, care pe toți ne va plasa în cel mai imposibil dintre scenarii, Putin ne poate arăta un nou rând de colți, care acum doar îi inflamează gingiile.

Trump - și-a ales un moment foarte prost să îmblânzească rottweiler-ul. O face pe ambiție personală, dintr-un ego pe care până ieri, când l-am auzit spunând minciuni pe care nici el nu le credea, mijind ochii și strângând buzele, la fel ca Georgescu, m-am bazat, știind cât poate pârjoli ambiția mințile unui personaj cu ascendent în Leu, ca el. Trump este un om care gândește în cifre și care mai mult decât atât, este un răzvrătit cu ceva borderline, cu un limbaj complet dezinhibat. Este un personaj duplicitar, care joacă la două capete și vrea rezultate pe termen scurt. Nu are decât 4 ani la dispoziție. Este un condamnat penal care negociază cu un criminal de război.

Vă așteptați la onestitate? America începe să aibă probleme din ce în ce mai grave, noroc că este cea mai puternică țară din lume și va supraviețui. L-am analizat pe Trump în Masterclassul meu de Astrologie previzională din toate unghiurile. A prins un 2024 de excepție, în care Jupiter în Gemeni zodia lui aflată pe casa puterii, i-a permis acest al doilea mandat. Dar nu va termina în glorie, pentru că toate celelalte auspicii îl plasează în afara capacității de a conduce America, la spital, la nebuni, la pensie, la mănăstire, la pușcărie sau naufragiat pe o insulă pustie unde Melania îi ține de urât.

JD Vance – un elev silitor care va face politica lui Trump. Dacă Trump a spus că Kamala nu este de culoare, că imigranții mănâncă pisicile și câinii americanilor, că Zelenski este un tiran și că Putin e un tip de treabă, care putea să ne omoare pe toți, dar că nu a făcut-o, că e băiat bun, cam unde plasați afirmațiile despre România nedemocrată sau că am anulat alegerile că nu ne-a convenit rezultatul? Limbajul are și el o matematică a lui. Refuz să cred că America nu are acces la toate informațiile înainte de a face o declarație hazardată, pe care ar trebui să o privim doar ca pe o tehnică neconvențională de dresaj a rottweiler-ului Putin, căruia acum trebuie să i se ceară capitularea, doar pentru ca Trump să dovedească poporului american concediat masiv, cât de puternic este.

Domnule Ciolacu, Tik Tok-ul vă transformă într-un personaj penibil. Demonstrați-vă bărbăția! Luați meditații de matematică și calculați banii țării ca și cum viața dumneavoastră ar depinde de rezultatul obținut.

Călin Georgescu – iubește poporul român cu aceeași rapacitate cu care un parazit își iubește gazda vlăguită și lipsită de imunitate în care își deșartă nestingherită ouăle. Îl ducem pe Călin Georgescu pe picioare ca pe o boală care încă nu ne-a pus la pat, dar căreia îi ignorăm simptomele cu bună știință. Acest personaj pitic, care joacă Alu’Nelu în Piața Victoriei cu mâinile în sus precum copiii de la grupa mare, nu poate exista de sine stătător, pentru că este la fel de vertebrat precum un vierme infestat cu Noviciok.

Simion, Șoșoacă și extremismul în România nu reprezintă altceva decât sechelele Pandemiei. Dacă Pandemia nu ar fi existat, nici ei nu ar fi existat. Nu s-au hrănit din frica și furia românilor, ci le-au generat subtil și sistematic, la fel cum Georgescu a amețit o parte din populația acestei țări, care nu are capacitatea să discearnă binele de rău cu afirmații New Age din anul 2000 de tipul: voi sunteți lumina, puterea și aleșii lui Dumnezeu. Cum să nu îl iubești pe Georgescu când nimeni nu ți-a zis cât de valoros ești niciodată, mai ales că nu ai făcut nimic în sensul ăsta?

Este foarte curios cum acum când toată planeta și Europa freamătă, singurii care jubilează fericiți sunt susținătorii acestui curent care iau lumină de la Marș.tv. Aglomerarea planetelor pe axa Fecioara/Pești generează frică, anxietatea, sacrificiu, suferință, umilință, destrămare, rătăcire, haos, alienare, himere, iluzii, în niciun caz motive de bucurie că administrația americană în frunte cu Muskăriciul drogat, nazist și cu ceva probleme de sănătate apreciază situația din România ca fiind altfel decât corectă în apărarea democrației sale atacate de agresiunea rusă. România va supraviețui.

Pluton în zodia sa, cea a Vărsătorului, după ce te dă cu capul de pereți și vezi moartea în față, te trezește în mod miraculos și începe lupta. Vărsătorul este despre grup, iar grupul căreia îi aparține România este Europa puternică și sănătoasă la cap. Faptul că s-au dat cărțile pe masă, ne face mai conștienți de temeri pe care până acum le-am ignorat. Abia acum încep să vadă unii dintre susținătorii lui Georgescu cine este mărul putred despre care povesteam într-o alegorie a mea chiar înainte de alegeri. Lilith iese din Balanță pe 28 martie și mai scăpăm de a ne lăsa seduși de curentele grețoase. După ce intră în Scorpion posibil să se lase și cu asasinate.

Nu doresc să se întoarcă în comunism decât aceia care nu au știut ce să facă cu libertatea lor. Pentru liniștea personală a unora e mai bine să fim cu toții uniformizați, căci așa s-ar simți egali cu cei mai puternici, ca și cum supraviețuirea speciei nu ar putea lovi pe altă parte. Pentru ipocrizia asta copiii lor au plătit cu sânge în 1989. Mersul înainte este o regulă a vieții oricui. Întoarcerea înapoi, în ciuda iluziei unui confort față de cunoscut, înseamnă moarte. Progresul nu înseamnă Tik Tok și tehnologie, ci ascuțirea simțurilor și a inteligenței umane, care ne ajută să ne adaptăm mai bine în lumea nebună în care trăim și mai ales să nu votăm nebuni care să arunce planeta în haos, distrugând într-o noapte ce s-a construit în decenii”, a spus astrologul Cristina Demetrescu.

