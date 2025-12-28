€ 5.0890
Fuego: Nu sunt un om singur! Am avut multe alegeri greșite, dar m-au adus unde sunt azi
Data publicării: 16:33 28 Dec 2025

Fuego: Nu sunt un om singur! Am avut multe alegeri greșite, dar m-au adus unde sunt azi
Autor: Giorgi Ichim

fuego Fuego - Foto: Instagram Fuego
 

Fuego a vorbit despre viața sentimentală și ce planuri are pentru anul 2026.

De-a lungul celor peste 30 de ani de carieră, Fuego, pe numele său Paul Surugiu, a făcut sacrificii pentru a se dedica publicului. Întrebat care ar fi decizia majoră pe care ar schimba-o acum, Fuego a recunocut că nu are secrete și nu ar schimba nicio alegere pe care a făcut-o de-a lungul anilor.

"Nu mi-am asumat solitudinea, pentru că nu sunt un om singur, sunt înconjurat de prieteni, familie, admiratori! Doar că da, mi-am dedicat viața profesiei! 

Nu am regrete de nici un fel și nu cred că aș schimba nici o alegere. Sigur că am avut multe alegeri greșite, dar ele m-au adus unde sunt azi, cu mintea de acum, cu longevitatea artistică la purtător, cu statutul aferent și cu sufletul împăcat!

Am existența așa cum am planificat-o și las în continuare viața să mă surprindă așa cum știe ea mai bine. Fiecare dintre noi suntem construiți diferit, iar eu am ales ca universul meu să fie profesie, proiecte, muzică, înțelegând că asta vine la pachet cu un set întreg de sacrificii și renunțări", a declarat Fuego pentru click.ro.

Ce schimbări face Fuego în 2026

"De multă vreme nu îmi mai setez planuri pe termen foarte lung! Nu vreau schimbări majore, ci doar putere de a merge mai departe, mai multă liniște. Mi-aș mai dori de la 2026 ca să nu mai existe atât de mulți părerologi, habarniști care par să se priceapă la orice, dar de fapt la nimic.

Cred totuși că începutul acesta este același, la fel ca și celelalte. Ne batem cu pumnul în piept, ne facem mărețe urări, ne simțim stăpâni peste o viață care nu ne aparține în totalitate și apoi, cu fruntea plecată, ne lăsăm la vatră, încercând să lovim în cei de lângă noi sau să ne arătăm adevarata față.

Și, dincolo de toate astea, vreau să-mi trag sufletul și să fiu aproape de voi, scriindu-vă, oferindu-vă părți ale sufletului meu și inspirații mărețe. De asta-i mereu bun un nou început...pentru a vedea viața cu alți ochi! Cei potriviți! Vă doresc un an de poveste!", a mai spus Paul Surugiu.

