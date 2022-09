Obiectele de iluminat pot fi adevărate bijuterii. Ce sfaturi are Mara Ciubotaru, arhitect Visuri la cheie

Corpurile de iluminat dintr-o casă trebuie să fie alese cu foarte mare atenție, pentru că ele pot schimba întreg ambientul unei încăperi. Mara Ciubotaru, arhitect Visuri la cheie, vine cu cele mai practice sfaturi pentru Spectacola, astfel încât să fii sigur că pe viitor nu vei alege greșit iluminatul fiecăriei camere din casă.

SPECTACOLA: Corpurile de iluminat pot face, de foarte multe ori, diferența, in privința design-ului unei încăperi. Așadar, spune-mi te rog cum alegem corect tonurile de lumină pentru fiecare cameră din casă?

Mara Ciubotaru, arhitect Visuri la cheie: Când vorbim de lumină, avem 3 direcții și se măsoară în grade Kelvin (K): lumina caldă (2200-3500K), lumina neutră (4000-4500K) și lumina rece (5000-6500K). Personal, nu recomand nicăieri lumina rece în case. Pentru acasă vă recomand lumina neutră (4000K) în bucătării, baie, zone de studiu (birou, bibliotecă). Lumina caldă spre neutră (3500k) e de folosit în hol, dormitor, living. Iar lumina caldă (3200-3000K) o recomand pentru iluminat ambiental de accent (veioze, lampadare, pendule ).



SPECTACOLA: Corpurile de iluminat suspendate au devenit din ce in ce mai populare in ultima vreme. Totuși, există anumite reguli după care ar trebui să fie amplasate? În ce camere putem opta pentru ele și sub ce condiții?

Mara Ciubotaru, arhitect Visuri la cheie: Dacă ne referim la corpurile tip pendul, da, sunt foarte căutate și folosite. Asta pentru că dau senzația de plutire și accentuează verticalitatea camerei, umplând frumos spațiul dintre tavan și pardoseală/ blaturi/ noptiere. Un loc interesant de folosit pendule este în zona scării dintre etaje. Și la băi, deasupra blatului de lavoar, în apropierea oglinzii. Cu adevărat spectaculos se văd și deasupra unei insule de bucătărie, în volume supradimensionate.



SPECTACOLA: Ce părere ai despre corpurile de iluminat de perete? Pot reprezenta singura sursa de iluminat dintr-o încăpere sau sunt văzute ca fiind doar o sursă de lumina in plus? Unde le putem amplasa pe acestea?

Mara Ciubotaru, arhitect Visuri la cheie: Aplicele de perete pot fi adevărate bijuterii, mai ales dacă optăm pentru o aplică din alamă și sticlă. Pe un hol sau pe casa scării da, pot fi singura sursă de iluminat, dar în restul camerelor nu, ele sunt lumini accent, nu de umplere a camerei.

SPECTACOLA: Extrem de la moda au devenit, în ultima vreme, spoturile, dar și ledurile. Foarte mulți oameni optează pentru ele, datorită faptului ca sunt “în trend”. Care este de fapt rolul lor într-o casa și unde ar trebui să fie amplasate?

Mara Ciubotaru, arhitect Visuri la cheie: Funcțional vorbind, banda Led este eficientă în bucătărie, sub corpurile suspendate, unde bate deasupra blatului de lucru. Și încorporată pe lateralele unei oglinzi de baie. În restul cazurilor, da, e doar o lumină de efect, de accentuarea diverselor zone (draperii, tapet, biblioteci).



SPECTACOLA: Dacă avem suficientă lumină în casă, mai este necesar să optam și pentru obiectele de iluminat amplasate pe masă sau pe noptiera patului?

Mara Ciubotaru, arhitect Visuri la cheie: Da, încurajez mereu asta. Mici corpuri de iluminat care nu aduc lumină în plus, ci aduc ambianță și atmosferă. Cele mai de efect sunt veiozele și lampadarele cu abajur.





