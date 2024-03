S-a aflat abia acum de ce a plâns, cu adevărat, mama de schimb Maria "Cocheta", celebră pentru replica "Nu apă!"

Momentul "lacrimogen" de la Schimb de mame din 2017 s-a viralizat peste noapte încă de la prima difuzare, iar Mari Cocheta a devenit de atunci cunoscută în toată țara. Mai exact, din momentul în care a exclamat în fața camerei - "Nu apă! De ce apă?" în contextul în care mama copiilor pe care-i avea în grijă le interzicea, în regulament, sucul și băuturile acidulate. Abia acum, însă, femeia a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat la filmări.

Deși mulți au crezut că acest moment a fost regizat, Mari "Cocheta" a dezvăluit acum că totul s-a întâmplat spontan și a explicat motivele din spatele replicii sale și cum a avut loc totul. Au trecut ani de atunci, dar secvența continuă să facă furori pe TikTok și YouTube.

De ce a izbucnit în plâns când a citit scrisoarea

Invitată în emisiunea moderată de Mihai Ghiță, Maria Tănase a dezvăluit adevărul din spatele deciziei de a nu le da apă copiilor la școală. În plus, ea a subliniat că momentul a fost autentic, fără trucuri sau improvizații.

Aceasta a povestit că în copilărie nu avea acces prea des la suc și că uneori poftea dar părinții nu-și permiteau să-i cumpere, ceea ce a făcut-o să și empatizeze profund cu situația copiilor. Ca atare, văzând regulile restrictive pe care aceștia trebuiau să le respecte, nu a putut să se abțină și a izbucnit în plâns.

”Acolo a fost viața reală, nu îmi e rușine să spun. Într-adevăr, la școală nu dădeam apă la fete și chiar am plâns când am citit că acei copii iau apă la școală. Știam cum e să ai un suc, indiferent cât de mic ești, tot ai bea un suc. Chiar am plâns adevărat atunci. Și acum îmi aduc aminte ce fericiți erau acei copii, chiar și cameramanii au izbucnit în plâns. A fost un moment în care nu mai puteau chiar să mai filmeze de plânsul meu. Au văzut o mamă naturală”, a spus Mari ”cocheta” în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Momentul care s-a viralizat rapid și stârnit amuzament, controverse și critici ani la rând, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News