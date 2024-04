Carmen Harra, previziuni pentru România: "2024 ne șochează. Va fi un cutremur mare, se va zgudui totul!"

"Anul ăsta este un an plin de cutremure și metaforic vorbind, în sensul de schimbări uriașe, care vin peste noapte, la care nu ne așteptăm, care ne surprind, ne schimbă direcția, gândirea. În mod real, este și un an seismic. Motivul pentru care am plecat din România sunt cutremurele. Anul ăsta o să fie cutremure, dar mai bine mai mici, să nu cumuleze unul atât de mare. Totuși, nu va fi unul care să reclădească ce s-a întâmplat în 1977. Românul nu e pregătit, Capitala nu e pregătită în niciun fel. Anul 2024 este un an karmic, pentru că are cifra 8, deci tot ce am trăit, se poate repeta”, a declarat Carmen Harra, potrivit wowbiz.ro.

"Va fi un cutremur mare, se va zgudui totul"

"2024 este un an karmic, afectează economia și inflația. Ar fi bine să investim banii decât să-i ținem la ciorap. În 2024 așteptați-vă la niște schimbări care or să vă uimească. Este un an care ne șochează, ne pune pe gânduri, ne aduce în lumină lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm. Este un an care ne aduce în față evenimente peste noapte, atenție la cutremure. Va fi un cutremur mare, se va zgudui totul. Oamenii încep să se retragă în zone montane, pentru că se simt feriți. Totul este la nivel psihic și mental, din cauza stresului oamenii dezvoltă tot felul de tulburări”, a mai spus aceasta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News