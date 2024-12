Ce obicei are Anca Țurcașiu când pleacă în turneu. Horia Brenciu a dat-o de gol.

Horia Brenciu a dat-o de gol pe Anca Țurcașiu, povestind despre un obicei obsesiv pe care aceasta îl are atunci când pleacă într-un turneu.

"Anca Țurcașiu are un fix în turneu. Își întinde o plapumă pe jos în turneu și face 10 minute brațe, 10 minute abdomen și 10 minute picioare. E puțin spus obsesie", a dezvăluit Horia Brenciu în podcasul său.

Dezvăluirea lui Horia Brenciu confirmă interesul pe care Anca Țurcașiu îl are pentru un stil de viață sănătos.

Anca Țurcașiu subliniază importanța alimentației și sportului pentru a arăta bine la o vârstă înaintată, menționând că mișcarea poate fi făcută inclusiv în parcuri, folosind aparatele de gimnastică disponibile.

Anca Țurcașiu își găsește mereu timp pentru sport și consideră că rezultatele se pot obține și fără operații estetice.

"Să arăți bine la o vârstă înaintată depinde mult de alimentație și sport. Am văzut oameni alergând asta-vară pe plajă, care, la 60 de ani, arătau de-ți se tăia respirația. Dacă vrei, se poate și fără operații estetice! Pentru oamenii care, din anumite motive, nu au posibilitatea de a merge la sală, există Parcul Herăstrău! Există multe aparate de făcut gimnastică în multe dintre parcurile din București, unde poți petrece ore întregi făcând mișcare. Totul e să vrei! Eu întotdeauna îmi găsesc timp pentru sport”, spunea Anca Țurcașiu.

De asemenea, în urmă cu doi ani, Anca Țurcașiu a încercat un tratament facial cu laser, care stimulează refacerea colagenului, declarând că a observat îmbunătățiri semnificative încă de la primele ședințe.

"Nu am nicio regulă, mă machiez, mă demachiez, mă dau cu creme normale. Acum am început un tratament cu laser și vreau să fac zece ședințe, să văd cum mă simt, dar deja am observat câteva schimbări în bine pentru că pulsația luminii laser reface colagenul și este miraculoasă pentru ten", a mai spus artista.

