Data publicării:

Vacanță de vis în Italia pentru Mira: „Acest hotel este pe locul doi în lume, dar pentru mine este numărul unu”

Autor: Alexandra Curtache
Foto: TikTok
Foto: TikTok

Artista Mira a impresionat fanii pe TikTok cu imagini spectaculoase de la Hotel Passalaqua, situat pe malul lacului Como, Italia. Deși clasat oficial pe locul doi în lume, Mira susține că experiența sa aici a depășit toate așteptările și chiar i-a întrecut vizita la hotelul numărul unu din lume.

Mira a petrecut recent o vacanță de vis în Italia, mai exact pe malul pitoresc al lacului Como, unde a fost cazată la Hotel Passalaqua. Artista s-a întors extrem de încântată de această experiență, lăudând atât frumusețea naturală a locului, cât și luxul și atenția la detalii ale hotelului. Chiar dacă acesta este clasat oficial pe locul doi în lume, pentru Mira experiența a fost de neegalat.

Într-un clip publicat pe TikTok, Mira a prezentat camerele luxoase, grădinile impresionante și piscinile interioare și exterioare ale Hotelului Passalaqua.

„Vreau să vă prezint hotelul care este locul 2 în lume, dar din punctul meu de vedere este pe locul 1, pentru că am stat și la hotelul care este pe locul 1 și vă zic sincer că nu se compară. Se află pe lacul Como și este, da, un peisaj de vis. Nu există ceva care să nu arate ca și când este rupt așa de realitate. Uitați-vă puțin. Aceasta este una dintre grădini unde poți veni să bei un ceai și să admir priveliștea care superbă. Nu știu cât de bine vă dați seama, dar este o piscină dintr-un capăt în altul, interioară pentru zilele ploioase. Aici sus luăm micul dejun și cina. Dar cireașa de pe tort este această piscină. Uitați-vă puțin ce imagine. Deci nu-mi vine să cred că eu am fost acolo și că am văzut asta cu ochii mei și că am stat acolo la piscină și am înnotat singură în piscina aia. Asta este terasa de la piscină care, da, totul, totul este perfect. Eu sunt îndrăgostită.”, a mărturisit artista.

 

Detaliile care i-au cucerit inima Mirei

Mira a descris atmosfera ca fiind „ruptă de realitate” și a apreciat atenția la detalii, de la culorile alese până la obiectele de artă și dotările de lux.

„Mă simt ca într-un muzeu în hotelul ăsta, au și muzica regală. Nu știu cum au ales culorile, ce obiecte au ales, dar e perfect. Asta este clădirea în care stăm noi, acolo este camera noastră. Aici se pregătesc flori în fiecare dimineață, flori proaspete.Și acum hai să vă prezint și camera în care am stat care și asta este superbă. Deci îmi place așa mult: am aici un buton la noptieră și îmi scoate televizorul din acest dulap. Așa ceva mi se pare absolut genial.

Uitați-vă cât de frumos este. Locul ăsta este artă. Efectiv, totul pe oriunde te uiți sunt numai obiecte de artă, este un întreg palat. Ca să înțelegeți 100% cât de atenți la detalii sunt, au până și placa de la Dyson. De ce vă zic eu că e cel mai tare hotelul ăsta? Cum să aibă placă Dyson și ambele uscătoare, depinde ce vrei, cum vrei. M-a rupt în două hotelul ăsta”, povestește ea.

Experiența culinară a ridicat hotelul pe locul unu

Mira s-a declarat impresionată în mod special de experiența culinară de la Hotel Passalaqua. Bucătăria atent pregătită, gusturile rafinate și prezentarea impecabilă au făcut ca fiecare masă să fie un moment memorabil al vacanței ei.

„Să vă zic cum arată o dimineață perfectă pentru mine? Ei aici începe distracția. Când am văzut cum arată micul dejun și cât de bună e mâncarea nu m-a mai interesat nimic. Adică pentru mine, în vacanțe dacă micul dejun nu este cel mai bun, adică mâncarea, în general, acolo m-ai pierdut. Și sincer, atunci când mâncarea este bună n-are cum, totul e bine. Am stat inclusiv la hoteluri cu distincții Michelin și vă zic sincer că deși ar fi trebuit să aibă mâncare extraordinară, au fost situații în care nu a fost așa. Deși arăta hotelul bine, serviciile erau ok, mâncarea nu a fost așa. Aici totul a fost incredibil. N-am cuvinte. V-am zis, m-a lăsat cu gura căscată”, spune încântată Mira.

Istorie și întâlniri neașteptate

Pe lângă luxul contemporan, Hotel Passalaqua are și o bogată istorie, găzduind figuri celebre precum Napoleon și Churchill. Mira a făcut și o notă amuzantă pentru fanii săi: „Bineînțeles și acum o găzduiește pe Mirabela de la Rovinari, care a învățat să înoate în râul Jiu. V-am zis că am stofă de regalitate”.

De asemenea, Mira a avut parte și de o surpriză plăcută: s-a întâlnit cu trei români care lucrau la Hotel Passalaqua. „O chestie foarte tare, m-am întâlnit cu trei români care lucrează aici”, a povestit artista pe TikTok. Această întâlnire i-a adus un plus de căldură experienței și a transformat șederea într-una și mai memorabilă, demonstrând că legăturile cu țara natală se pot simți oriunde în lume. 

