DCNews Stiri Culoarea ținutei purtate de Revelion și mesajul ei pentru 2026: Ce au atras românii în noul an, fără să știe
Data actualizării: 10:45 01 Ian 2026 | Data publicării: 09:30 01 Ian 2026

Culoarea ținutei purtate de Revelion și mesajul ei pentru 2026: Ce au atras românii în noul an, fără să știe
Autor: Doinița Manic

culoare haine revelion Imagine cu o femeie, petrecere de Revelion. Foto: Pixabay
 

În ce culoare te-ai îmbrăcat de Revelion? Alegerea făcută îți arată cum va fi noul an pentru tine pentru că se spune că atragi în 2026 energia acelei culori.

Se spune că fiecare culoare atrage lucruri diferite pentru noul an. Tocmai de aceea culoarea pe care ai purtat-o în noaptea dintre ani ar putea, de fapt, să prevestează și cum va fi anul 2026 pentru tine. Se spune că atragi în noul an energia culorii ținutei purtate de Revelion.

VEZI ȘI: Revelion 2026: Focuri de artificii impresionante în marile orașe ale lumii - Galerie Video

Deși acest lucru este subiectiv, iată ce simbolizează fiecare culoare:

Alb - pace, armonie și liniște. Este asociată cu resetarea - un nou capitol, fără bagaje din trecut

Auriu - lumină și bogăție. Amplifică energia, succesul și vizibilitatea. 

Argint - tinerețe. Se spune că aduce un an în care simți mai bine oamenii și te protejează de alegeri greșite.

Galben - entuziasm și bucurie. Îți luminează drumul în noul an.

Albastru - încredere și stabilitate. Aduce un an liniștit, fără conflicte, cu decizii limpezi și relații armonioase.

Verde - creștere, reînnoire și speranță. Te susține să intri în 2026 cu mintea limpede și cu planuri bine ancorate în realitate.

Maro - soliditate și siguranță. Aduce echilibru și siguranță.

Negru - eleganță și putere. Atrage stabilitatea și controlul.

Roșu - energie, forță și pasiune. Atrage iubire, pasiune, noroc în dragoste

Crem – rafinament și liniște interioară. Anunță un an calm, stabil și armonios, crema aduce o notă de eleganță și puritate.

Violet - Culoarea care aduce schimbări profunde în noul an, nu doar de suprafață.

Portocaliu - Cine poartă această culoare de Revelion va avea un nou an cu multe proiecte noi și realizări.

Roz - Se zice că rozul aduce stabilitate emoțională.

