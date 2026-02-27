€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Iranul refuză verificarea programului nuclear
Data publicării: 17:38 27 Feb 2026

Iranul refuză verificarea programului nuclear
Autor: Ioan-Radu Gava

Iran-SUA, desfășurare rapidă de evenimente diplomatice. Urmează negocieri Washington-Teheran. Chirieac: Trump nu glumește și ei știu asta Ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Agerpres

Iranul nu permite verificarea, de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), programului său nuclear, după atacurile de vara trecută.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat vineri că Iranul nu îi oferă acces şi nici informaţii despre cele mai sensibile aspecte ale programului său nuclear de la atacurile Israelului şi SUA asupra instalaţiilor sale din iunie 2025, relatează EFE și Agerpres.

Deşi AIEA recunoaşte că aceste atacuri au creat "o situaţie fără precedent", consideră "indispensabil şi urgent" ca Iranul să se supună din nou controalelor nucleare internaţionale.

Fără acest acces, AIEA "nu poate verifica starea instalaţiilor atomice atacate, nici a materialului nuclear asociat acestora", inclusiv cantităţi mari de uraniu îmbogăţit, un material ce poate fi folosit pentru fabricarea bombelor atomice.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a transmis aceste avertismente într-un raport emis înaintea negocierilor tehnice dintre SUA şi Iran prevăzute pentru săptămâna viitoare la Viena, după cele desfăşurate joi la Geneva, raport consultat de EFE.

CITEȘTE ȘI                -                Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!

Nu se știe unde se află uraniul îmbogățit produs de Iran

Printre alte restricţii menţionate, Republica Islamică nu acordă inspectorilor AIEA acces la toate instalaţiile atacate în iunie anul trecut.

Din acest motiv AIEA nu ştie unde se află, de exemplu, rezervele de uraniu îmbogăţit, în special cele 440 de kilograme cu o puritate de 60%, foarte aproape de cea necesară pentru fabricarea bombelor nucleare.

Această lipsă de acces şi informaţii despre acest material înseamnă că verificarea sa, conform practicilor obişnuite de siguranţă (controale), este "foarte întârziată", critică situaţia AIEA.

"Din cauza lipsei de acces la cele patru facilităţi de îmbogăţire declarate de Iran, organismul nu poate furniza nicio informaţie despre dimensiunea actuală, compoziţia sau locaţia stocurilor de uraniu îmbogăţit din Iran", semnalează Grossi în raport.

O parte din uraniul îmbogăţit la cel mai înalt nivel, aproape de gradul necesar pentru fabricarea de armament, a fost depozitat într-o zonă subterană a sitului său nuclear din Isfahan, scrie însă Reuters, care citează raportul confidenţial al AIEA trimis statelor membre vineri.

Reuters notează că este pentru prima dată când AIEA raportează unde a fost depozitat uraniul îmbogăţit până la o puritate de 60%.

Intrarea complexului de tuneluri a fost lovită în raidurile militare americane şi israeliene în iunie, dar se pare că facilitatea a rămas în mare parte neatinsă, spun diplomaţii.

Consiliul guvernatorilor AIEA, organul executiv al organismului, va avea săptămâna viitoare o reuniune care se va concentra din nou asupra programului nuclear iranian.

În afara acestei întâlniri, delegaţii din Iran şi SUA se vor reuni la Viena, sub medierea Omanului, pentru a avansa în negocierile privind un acord nuclear care să prevină un alt atac american împotriva Republicii Islamice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
program nuclear
aiea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Contraindicațiile vaccinării, adesea invocate abuziv. Ce trebuie să știe toți părinții
Publicat acum 8 minute
Cenaclul CUGIRIA subiectul săptămânii la De Ce Citim/ video
Publicat acum 16 minute
Veste bună pentru locuitorii Sectorului 6! Lacul Morii va căpăta o nouă înfățișare. E oficial
Publicat acum 20 minute
Rezultat procedură achiziție “Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți”, in cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, cod SMIS 317576, finantat prin Program Educatie si Ocupare 2021-2027
Publicat acum 40 minute
Rezultat procedură de achiziție “Echipamente FEDR studio comunicare”, în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 25 minute
Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!
Publicat acum 9 ore si 48 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 2 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 6 ore si 1 minut
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close