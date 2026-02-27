Veste bună pentru locuitorii Sectorului 6! Lacul Morii va căpăta o nouă înfățișare. E oficial

Cel mai frumos loc din Sectorul 6, mai precis malul sudic al Lacului Morii, va fi amenajat.

„Avem acordul celor de la Apele Române pentru a relua lucrările la malul sudic al Lacului Morii. Colegii de la ADPDU Sector 6 vor demara amenajarea marca Sectorul 6 în această primăvară. Avem echipamentele în depozit, e nevoie doar de vreme bună”, a transmis Primăria Sector 6.



Primarul Paul Moldovan a zis: „Încă un spațiu abandonat va căpăta o nouă înfățișare”



„Vin cu încă o veste bună la final de săptămână! După întârziere destul de lungă (de peste un an) și discuții cu colegii de la Apele Romane, am primit acordul pentru a relua lucrările la malul Sudic al Lacului Morii. Va beneficia de o amenajare coerentă, bine gândită, care să ofere momente de relaxare și de bucurie atât celor mari, cât și celor mici.

Curând, încă un spațiu abandonat va căpăta o nouă înfățișare și va bucura comunitatea din cu facilitățile oferite!”, a anunțat primarul Paul Moldovan.



În ce constă amenajarea



Vor fi 1,3 kilometri de promenadă și, din loc în loc, vor fi prevăzute zone de recreere și de odihnă, locuri de joacă pentru copii împrejmuite, iluminat public, dar și amenajări peisagistice/jardiniere. Nu vor lipsi nici mesele de şah, dar nici binoclurile special instalate pentru a privi pe-ndelete spectaculozitatea lacului. Vor fi instalate leagăne din lemn cu băncuță, o stație de reparat biciclete, rasteluri, dar și toalete ecologice.



Randări care ar putea deveni realitate:

VEZI ȘI: EXCLUSIV Povestea din spatele Lacului Morii și Barajului Ciurel. Bucureștenii habar nu au cine le-a realizat / galerie foto