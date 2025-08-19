Data publicării:

West Side Hallo Fest revine! Va avea loc la baza digului Lacul Morii. Cât costă biletele în 2025

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
WEST SIDE HALLO FEST 2025
WEST SIDE HALLO FEST 2025

West Side Hallo Fest revine! 

Va avea loc în perioada 24-26 octombrie, la baza digului Lacul Morii. 35.000 de bilete și abonamente vor fi scoase la vânzare începând de mâine pe iabilet.ro. Acestea vor costa între 60 și 100 de lei. Prima zi a celui mai mare festival de Halloween din România va fi cu acces gratuit. Artiști celebri, precum Andia, The Urs, Vunk, Trooper, Infected Rain, vor urca pe scena evenimentului.

Două luni ne mai despart de ediția a treia a celui mai mare festival de Halloween din România. Primăria Sectorului 6 îl va organiza timp de trei zile, pe 24, 25 și 26 octombrie, la baza digului Lacului Morii, pe o suprafață de 25.000 mp. 

În prima zi de festival, care începe la ora 16.00, accesul va fi gratuit, iar sâmbătă și duminică, de la ora 10.00, se va intra pe bază de bilet sau abonament. Biletul va costa 60 de lei, iar abonamentul, pentru ambele zile, 100 de lei. Copiii sub 12 ani au gratuitate.

30.000 de bilete și 5.000 de abonamente se pun în vânzare începând de mâine, 20 august, pe iabilet.ro.

Trupe și artiști celebri, pe scena de la West Side Hallo Fest



Vineri, 24 octombrie, cântă Aura Sova (câștigătoarea „Vocea României”), Alex & The Fat Penguins, Electric Humidity;


Sâmbătă, 25 octombrie, sunt programați The Urs, Iuliana Beregoi, Andia, Vunk;


Duminică, 26 octombrie, fac show Patron, Dora Gaitanovici, Omul cu Șobolani, veteranii heavy metal Trooper și trupa internațională Infected Rain.

„Ne dorim ca West Side Hallo Fest să fie un festival pentru toți: de la publicul tânăr care descoperă muzică nouă, familii cu copii mici, până la fanii rock care așteaptă cu nerăbdare trupele consacrate. Este o ediție în care mixăm genuri, generații și energii, pentru o experiență unică”, a anunțat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Pe lângă concerte, în cele trei zile de festival vor avea loc ateliere gratuite, spectacole de teatru, dans, atmosferă întreținută de DJ și multe surprize. Iar copiii se vor distra la scena mică, acolo unde vor avea loc evenimente dedicate lor.

De asemenea, 60 de vendori vor fi prezenți cu produse culinare, dar și cu decorațiuni, accesorii, bijuterii handmade etc. Evenimentul se va autosusține financiar din taxa plătită de comercianți, din sponsorizări și din vânzarea biletelor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ucraina vrea 10 sisteme Patriot de la SUA, plătite din bani europeni
19 aug 2025, 14:16
West Side Hallo Fest revine! Va avea loc la baza digului Lacul Morii. Cât costă biletele în 2025
19 aug 2025, 14:07
Lavrov, anunț despre întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 13:33
Trei motive pentru care poți avea colesterol ridicat chiar dacă nu consumi grăsimi
19 aug 2025, 14:35
Curtea Supremă de Justiție din R. Moldova: Partidele din Blocul 'Șor', excluse din competiția electorală
19 aug 2025, 13:07
Giorgia Meloni, surprinsă când îi mărturisea lui Trump cu cine nu-i place să vorbească / video
19 aug 2025, 13:02
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Să ne punem centurile de siguranță! Când va începe să doară criza
19 aug 2025, 14:39
Lavrov îl laudă pe Trump și critică Europa pentru modul de abordare a eforturilor de pace
19 aug 2025, 13:07
Ce a reușit, de fapt, Donald Trump la întâlnirea cu liderii europeni: Culisele discuțiilor de la Casa Albă și afinitățile președintelui SUA
19 aug 2025, 13:34
Momentul în care Trump și Zelenski s-au contrat din nou. Imaginea pe care nu ai văzut-o la televizor / foto în articol
19 aug 2025, 12:13
Unde a „dispărut” apa din Lacul Vidraru! Avem acolo aur și sate pe fundul apei?! Iată adevărata bogăție!
19 aug 2025, 11:37
Negocierile purtate de Trump și Zelenski au noi ecouri. Japonia ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei
19 aug 2025, 11:51
Agenție SEO sau agenție full service? Care este trendul actual
19 aug 2025, 11:47
Karol Nawrocki: Voi cere prelungirea interdicției vânzării către străini a pământului polonez. Pământul nostru trebuie să fie în mâinile poloneze
19 aug 2025, 11:01
Iepurii torc ca pisicile și depășesc, în fugă, un automobil care circulă cu viteză legală. Nouă colecție de timbre lansată joi, 21 August
19 aug 2025, 10:52
Pensii speciale. Ilie Bolojan, discuții cu Procurorul General al României
19 aug 2025, 10:48
Google va construi o centrală nucleară pentru centrele de date din sud-estul SUA
19 aug 2025, 10:33
Robert Cazanciuc, la 2 ani de la accidentul de la 2 Mai: Legea Anastasia a salvat vieți și sunt convins că o va face în continuare
19 aug 2025, 10:04
În mijlocul negocierilor pentru pace în Ucraina, Trump primește o nouă amenințare: Kim Jong-un, acuze pentru Coreea de Sud și America
19 aug 2025, 09:35
Bashar Molhem (PNL), revoltă după Untold: Organizatorii nu trebuie să mai permită asemenea gesturi
19 aug 2025, 09:29
Analiza lui Iulian Chifu după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Mizele celui mai important eveniment despre pace
19 aug 2025, 09:55
Cancerul colorectal întinerește. Vârsta la care trebuie să faci colonoscopie. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), explicații / video
19 aug 2025, 10:25
Reacția inedită a Giorgiei Meloni când Friedrich Merz îi ținea o prelegere lui Trump / video viral
19 aug 2025, 08:55
BANCUL ZILEI: Bulă la ora de dirigenție
19 aug 2025, 08:29
Trump și Zelenski, sub privirile Europei. Cum arată noul plan pentru Ucraina: Macron, sugestie pentru desfășurarea întâlnirii Putin-Zelenski / Momentele zilei, post-summit
19 aug 2025, 08:40
Când va avea loc întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 08:23
Fake news în timpul întâlnirii lui Trump cu liderii europeni. O imagine cu Macron și Ursula a iscat dezbateri aprinse / foto în articol
19 aug 2025, 08:21
Controversă cu alegerile pentru Primăria Capitalei. Nu poți schimba regulile în timpul jocului: Miza legii Bucureștiului / video
19 aug 2025, 12:01
Prinții William și Harry candidează amândoi pentru un nou rol care i-ar putea apropia
18 aug 2025, 23:26
Româncă moartă în Grecia. Este din Cluj, dar nu i se găsește familia. Nimeni nu merge după trupul ei la morgă FOTO
18 aug 2025, 22:19
Întrebarea la care Zelenski a evitat să răspundă pentru a nu-l supăra pe Donald Trump
18 aug 2025, 21:38
Soția lui Zelenski i-a trimis o scrisoare Melaniei Trump
18 aug 2025, 21:16
Horoscop 19 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
18 aug 2025, 20:58
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
18 aug 2025, 20:13
Zelenski, imaginea momentului de la Casa Albă. Ținuta liderului ucrainean - FOTO în articol
18 aug 2025, 20:10
Marele câștig pentru România dacă Donald Trump reușește să oprească războiul. Bogdan Chirieac: Europa așteaptă la ușă. A venit de capul ei
18 aug 2025, 21:02
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
Politologul Aurelian Giugăl, invitatul lui Val Vâlcu la DCNews. De la satul românesc la austeritate și dublul discurs politic
18 aug 2025, 19:40
Două femei au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală
18 aug 2025, 18:38
Volodimir Zelenski, nevoit să își schimbe vestimentația pentru a nu-l supăra pe Donald Trump
18 aug 2025, 18:31
Donald Trump schimbă sistemul de vot din SUA
18 aug 2025, 17:45
A demisionat prim-ministrul entităţii sârbe din Bosnia. Cine e adevăratul şef politic care vrea un "Guvern de unitate naţională"
18 aug 2025, 17:36
Cum se joacă ruleta - arta de a paria pe roata norocului
18 aug 2025, 17:18
Unul dintre fiii prinţesei moştenitoare a Norvegiei, inculpat pentru patru violuri
18 aug 2025, 17:22
Fostă concurentă Miss Universe a murit, la doar 30 de ani, într-un accident bizar. Se căsătorise cu doar patru luni înainte de tragedie - Foto
18 aug 2025, 17:00
Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO
18 aug 2025, 17:03
Delegația lui Putin în Alaska, obligată să plătească cash pentru combustibilul avioanelor
18 aug 2025, 16:31
Dan Negru, de la platoul TV la service auto. A fost protagonistul unei experiențe inedite pentru lansarea noului sezon „Jocul cuvintelor”
18 aug 2025, 15:51
Totul despre cancerul colorectal. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), la DC News și DC Medical
18 aug 2025, 15:18
Cadoul inedit pe care Putin i l-a făcut unui locuitor din Alaska / foto în articol
18 aug 2025, 15:11
5 investiții în sănătate care chiar merită banii
18 aug 2025, 15:08
Cele mai noi știri
acum un minut
Să ne punem centurile de siguranță! Când va începe să doară criza
acum 5 minute
Trei motive pentru care poți avea colesterol ridicat chiar dacă nu consumi grăsimi
acum 24 de minute
Ucraina vrea 10 sisteme Patriot de la SUA, plătite din bani europeni
acum 33 de minute
West Side Hallo Fest revine! Va avea loc la baza digului Lacul Morii. Cât costă biletele în 2025
acum 39 de minute
Guvernul a adoptat măsuri pentru ajustarea investițiilor din PNRR și a aprobat fonduri de urgență pentru comunități afectate
acum 1 ora 6 minute
Ce a reușit, de fapt, Donald Trump la întâlnirea cu liderii europeni: Culisele discuțiilor de la Casa Albă și afinitățile președintelui SUA
acum 1 ora 7 minute
Lavrov, anunț despre întâlnirea Putin - Zelenski
acum 1 ora 33 minute
Lavrov îl laudă pe Trump și critică Europa pentru modul de abordare a eforturilor de pace
Cele mai citite știri
pe 18 August 2025
Un lanț românesc de magazine cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
pe 18 August 2025
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
pe 18 August 2025
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
pe 18 August 2025
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
pe 18 August 2025
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel