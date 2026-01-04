Controversă cu tradiția privind spălatul rufelor de Bobotează și ulterior. Vasile Ioana: Doamne ferește!

Când avem voie să spălăm în perioada acestei sărbători? Este o întrebare la care se gândesc anumite persoane. Preotul Vasile Ioana a spus că doar de Bobotează nu este indicat să spălăm. De altfel, când este o zi notată cu roșu în calendarul ortodox, aceea este o sărbătoare cu ținere. Ce înseamnă asta? Adică e sărbătoare mare și nu muncim.

Ce spune calendarul ortodox de Bobotează, 6 ianuarie



„Biserica este o mamă care ne ajută să facem ceea ce trebuie să facem și ceea ce este bine să facem pentru noi și familiile noastre. Avem toți calendare. Calendarul Creștin Ortodox are notate zilele cu roșu. Când este o zi notată cu roșu, aceea este o sărbătoare cu ținere. Ce înseamnă asta? Adică e sărbătoare mare și nu muncim. Asta nu înseamnă că nu punem masa, nu spălăm vasele, nu le punem în mașina de spălat. Viața mea e mai faină după ce am cumpărat mașină de spălat.

Avem voie să facem tot ceea ce ține de ce facem în ziua aceea. Dacă eu merg în parc să alerg, mă schimb, fac mișcare, mă întorc și fac un duș. Nu am păcătuit că fac un duș. Rufele acelea transpirate de la alergarea din parc le pun în coș”, a zis părintele Vasile Ioana.



Ce facem după Bobotează și Sfântul Ioan: Spălăm sau nu?



Legat de perioada de după Bobotează, părintele a a ziscă nu există interdicții stricte.

„Când sărbătorim Boboteaza, Hristos intră în apele Iordanului și firea apelor este sfințită. Dar asta nu înseamnă că, după Bobotează, nu avem voie să facem duș sau să spălăm. Este o greșeală să credem astfel”, a spus părintele.

„După ziua de Bobotează și Sfântul Ioan, zilele următoare sunt normale, iar pe 9, 10 sau 11 ianuarie poți spăla fără nicio problemă. Când e roșu în calendar, e sărbătoare mare, dar când e negru, e o zi obișnuită,” a adăugat Vasile Ioana.



„Noi atunci, în ziua de Bobotează, facem mare slujbă, rugăciune și invocarea Duhului Sfânt să vină la apă și apa devine aghiazmă, apă sfințită prin invocarea prezenței Duhului Sfânt. Asta nu înseamnă că tu după Bobotează opt zile nu ai voie să-ți faci duș, nu ai voie să speli. Doamne ferește! Este greșit! Noi ținem sărbătorile de Bobotează. Luăm aghiazmă mare, ținem ziua de Bobotează, ziua de sfântul Ioan, dar pe 9, 10, 11 ianuarie poți să speli fără nicio problemă. Nu scrie nicăieri că nu ai voie să speli", a spus părintele Vasile Ioana la DC News.

