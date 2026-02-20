€ 5.0974
Executorii lui Epstein oferă milioane victimelor, dar cu condiții stricte pentru a închide procesul
Data publicării: 12:19 20 Feb 2026

Executorii lui Epstein oferă milioane victimelor, dar cu condiții stricte pentru a închide procesul
Autor: Dana Mihai

jeffrey epstein jeffrey epstein

Executorii testamentari ai lui Jeffrey Epstein au propus un acord de cel puțin 25 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv intentat de victimele sale.

Executorii testamentari ai lui Jeffrey Epstein au propus un acord amiabil de cel puţin 25 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv intentat împotriva lor de victimele infractorului sexual american, potrivit unui proiect de hotărâre judecătorească publicat joi, relatează AFP.

Proiectul de acord, care nu implică nicio recunoaştere a vinovăţiei din partea lui Darren Indyke şi Richard Kahn, fostul avocat personal al lui Jeffrey Epstein şi, respectiv, fostul său contabil, trebuie aprobat de un judecător federal din New York.

Cine sunt executorii averii

Cei doi bărbaţi au fost aleşi executori comuni ai averii lui Epstein, care şi-a actualizat testamentul cu două zile înainte de moartea sa în închisoare, pe 10 august 2019, moarte care a fost declarată sinucidere.

Conform termenilor acordului, este prevăzută plata sumei de 25 de milioane de dolari dacă mai puţin de 40 de presupuse victime sunt considerate eligibile pentru această înţelegere. Suma creşte la 35 de milioane de dolari dacă mai mult de 40 de persoane îndeplinesc criteriile.

Beneficiarele acestei oferte trebuie, de asemenea, să fie de acord să renunţe la orice alte proceduri legale şi nu trebuie să fi primit deja un acord din partea moştenitorilor lui Epstein sau a Fondului de Compensare a Victimelor lui Epstein.

Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, potrivit experților ONU

Darren Indyke şi Richard Kahn au fost acuzaţi, într-un proces colectiv intentat în 2024, de "facilitare, participare şi ascunderea conduitei ilegale a lui Epstein" în scopul propriului câştig financiar, potrivit presei americane.

"Niciunul dintre cei doi co-executori testamentari nu a recunoscut sau admis vreo faptă ilegală", a declarat Dan Weiner, unul dintre avocaţii lor, într-un comunicat citat de ABC News.

"Acest lucru nu este surprinzător: nicio femeie nu i-a acuzat vreodată pe vreunul dintre ei de comiterea sau de a fi fost martori la o agresiune sexuală, şi nici nicio femeie nu a susţinut că le-ar fi semnalat vreo acuzaţie de abuz din partea lui Epstein".

Averea lui Epstein, estimată la 600 de milioane de dolari

După moartea sa, averea lui Epstein a fost evaluată la aproximativ 600 de milioane de dolari, înainte de a scădea în urma soluţionării altor procese.

jeffrey epstein
victime jeffrey epstein
Comentarii

