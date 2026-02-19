Alertă pentru utilizatorii Android! Virusul care îți poate prelua telefonul complet

Acesta poate veni preinstalat direct în software-ul de bază al dispozitivului, se poate integra în aplicații de sistem sau poate fi descărcat din magazine oficiale precum Google Play, potrivit ElEconomista.

Utilizat pentru fraudă publicitară și control total al dispozitivului

Acest virus este folosit pentru a desfășura fraude publicitare, utilizând dispozitivele infectate ca boți care generează click-uri pe reclame. Totuși, poate fi folosit și în scopuri mai dăunătoare, deoarece în unele variante s-a identificat că permite controlul total asupra dispozitivului victimei. Acest lucru a fost făcut public de compania de securitate cibernetică Kaspersky, care, prin intermediul soluțiilor sale de securitate mobilă, a detectat peste 13.000 de dispozitive infectate cu Keenadu la nivel global, până în februarie 2026.

Citește și: Românii, păcăliți cu sms-uri capcană. Pot fi obținute date sensibile din telefon

Varianta identificată acționează ca un acces de tip „backdoor” pentru infractorii cibernetici, permițându-le să obțină control nelimitat asupra dispozitivului vizat. Ca urmare, Keenadu poate infecta orice aplicație instalată pe dispozitiv, poate instala noi aplicații din fișiere APK și poate controla setările pentru a le acorda toate permisiunile.

Date personale și financiare, în pericol

Toate acestea înseamnă că informațiile de pe dispozitiv pot fi compromise, inclusiv fișierele multimedia, mesajele, datele bancare sau informațiile de localizare, după cum au avertizat reprezentanții Kaspersky.

Într-unul dintre cazurile analizate, experții au detectat Keenadu integrat într-o aplicație de sistem responsabilă de deblocarea facială a dispozitivului, ceea ce ar putea permite infractorilor cibernetici accesul la datele biometrice ale utilizatorului. În alte cazuri, malware-ul era integrat în aplicația ecranului principal al sistemului.