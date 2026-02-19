Restaurantele și cafenelele din Rusia se închid în ritm record, economia scârțâie și la Moscova

Restaurantele şi cafenelele se închid în Rusia cu cea mai mare viteză de la începutul războiului din Ucraina, acum patru ani, pe măsură ce consumul stagnează chiar şi în bogata Moscova, transmite Reuters.

Închiderile, vizibile pe străzile din capitală şi până la Vladivostok, la 6.500 km est, sugerează o încetinire semnificativă a economiei Rusiei, care până acum s-a dovedit surprinzător de rezistentă în faţa sancţiunilor occidentale.

O afacere în pragul falimentului

La patiseria BonCafe din sud-vestul Moscovei, rafturile sunt goale de prăjituri şi produse de patiserie, espressor-ul este oprit iar proprietara Yekaterina Oreshkina, în vârstă de 39 de ani, stă în mijlocul unei afaceri eşuate. "Când am deschis, nu ne aşteptam la o astfel de scădere", a declarat Oreshkina, care deţine un lanţ de cafenele.

Pentru Oreshkina, luna ianuarie, în mod tradiţional una mai lentă, s-a dovedit a fi picătura care a umplut paharul după ce costurile au crescut exploziv din cauza unei combinaţii între creşterea cu 50% a preţurilor la ingrediente, chirii mari şi taxe mai mari. Ea a închis patiseria, dar şi-a păstrat celelalte cafenele deschise.

Tortul său emblematic "Napoleon", după împăratul francez care a invadat Rusia în 1812, este un desert format din mai multe straturi de foietaj şi cremă, care costă 2.850 de ruble (37 dolari) per kilogram, sau 300 de ruble (patru dolari) felia.

Mulţi ruşi îşi reduc cheltuielile discreţionare, în special pentru mâncarea scumpă în oraş, în cel mai rapid ritm de la debutul invaziei din februarie 2022.

Sancțiunile și dobânzile încep să se resimtă

În ultimii patru ani, Rusia a raportat o creştere medie mai bună decât zona euro, în ciuda faptului că a fost afectată de aproximativ 24.000 de sancţiuni occidentale. Însă dobânzile majorate, taxele mai mari, creşterea preţurilor şi un discount de 20 de dolari pe baril acordat la cumpărarea de petrol rusesc îşi pun amprenta, chiar şi la Moscova, cu 22 de milioane de locuitori, care a fost în mare parte izolată de cel mai grav impact al războiului.

Anunţurile "De închiriat" sunt frecvente în spaţiile comerciale din capitală. Vânzările de vehicule comerciale uşoare şi camioane noi, un bun indicator al sănătăţii sectoarelor retail şi construcţii, au scăzut cu 38%, la 147.000 de unităţi în 2025 şi au continuat să scadă în primele săptămâni ale anului 2026.

Datele de la Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, arată că scăderea numărului de puncte de catering în ianuarie a fost cea mai mare din 2021, iar cheltuielile cu restaurantele au atins cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani în perioada noiembrie-începutul lunii decembrie 2025.

Schimbarea este una izbitoare, având în vedere că marile oraşe ruseşti au înregistrat o explozie a restaurantelor înainte de pandemie, iar unii politicieni s-au revoltat faţă de ceea ce au considerat a fi "frivolitatea decadentă" a Moscovei, în timp ce soldaţii erau ucişi sau răniţi pe front.

Creșterea economică încetinește drastic

Per total, creşterea reală a cheltuielilor de consum a scăzut la zero în februarie pentru prima dată în ultimii doi ani, arată datele Sberbank. Rusia mizează pe o creştere economică de 1,3% în acest an, după un avans de 1% în 2025, 4,9% în 2024 şi 4,1% în 2023. Fondul Monetar Internaţional prognozează o creştere de 0,8% pentru 2026.

Analizele Băncii centrale a Rusiei arată că oamenii caută opţiuni mai ieftine: mese la fast-food sau supermarket în loc de restaurante, alimente la preţ redus în supermarketuri, reparaţii de maşini în loc de achiziţii noi şi o piaţă imobiliară în scădere.

"Închiderile de cafenele şi restaurante au crescut în capitală în 2025 faţă de 2024, în timp ce numărul punctelor de vânzare a cafelei la pachet continuă să crească", precizează banca centrală.

Majorarea costurilor cu împrumuturile au afectat puternic întreprinderile mici şi consumatorii, mai ales după ce unii creditori au impus limite mai stricte asupra creditelor de consum.

"Deoarece avem o afacere bazată pe bunuri, trebuie să ne împrumutăm constant, luând credite noi şi refinanţând cele vechi. Dobânzile mari au avut un impact foarte puternic asupra noastră. Rata de refinanţare este mare, iar refinanţarea a devenit extrem de dificilă, aproape imposibilă", spune Yelena Bannikova, fondatoarea şi proprietara magazinului de produse cosmetice coreene "VeroVika".