€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la Jocurile Olimpice
Data actualizării: 08:53 18 Feb 2026 | Data publicării: 08:50 18 Feb 2026

Cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la Jocurile Olimpice
Autor: Alexandra Curtache

Jocurile Olimpice de iarnă Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Sursa foto: Agepres/Freepik. Colaj DC News/Iulia Horovei

Boberii Mihai Cristian Tentea şi George Iordache au reuşit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, marţi seara, la Milano-Cortina.

Tentea şi Iordache şi-au păstrat locul ocupat luni, după primele două manşe, dar ei ar fi putut spera la mai mult dacă în prima manşă nu ar fi fost cronometraţi cu al zecelea timp.

Românii au fost înregistraţi cu timpul cumulat de 3 min 42 sec 37/100, acesta fiind cel mai bun rezultat românesc la Jocurile Olimpice de iarnă după 1992 (Albertville), când Ioan Apostol şi Liviu Cepoi ocupau locul al patrulea în proba de sanie dublu masculin. Tentea şi Iordache au depăşit locul al şaselea ocupat de aceiaşi doi sănieri în 1994, la Lillehammer.

Citește și: Care e cel mai periculos sport de la JO de iarnă 2026. Riscul de accidentare este mare

Cea mai bună performanţă a României la bob după JO din 1972

Mihai Tentea şi George Iordache au reuşit cea mai bună performanţă a României la bob după JO din 1972, de la Sapporo.

Singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă a fost bronzul câştigat la bob-2 masculin, de Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.

Podiumul a fost integral german, medaliile de aur revenind echipajului Johannes Lochner/Georg Fleischhauer, în 3 min 39 sec 70/100, argintul a fost câştigat de Francesco Friedrich şi Alexander Schuller, în 3 min 41 sec 04/100, în timp ce bronzul a fost obţinut de Adam Ammour şi Alexander Schaller, în 3 min 41 sec 52/100.

Friedrich a cucerit aurul la bob-2 şi bob-4 în 2018 şi 2022, iar Lochner a luat argint în urmă cu patru ani, în timp ce restul şi-au făcut debutul olimpic la Cortina.

Pe locul al şaptelea s-a clasat echipajul italian alcătuit din Patrick Baumgartner şi Robert Mircea (născut la Constanţa), în 3 min 42 sec 67/100.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jocurile olimpice
Jocurile Olimpice 2026
bob
jocurile olimpice de iarna
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cu cât se închiriază un spațiu comercial în Câmpulung. Preț de Monaco în orașul condus de Elena Lasconi
Publicat acum 7 minute
Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii
Publicat acum 8 minute
Fiul preşedintelui SUA a investit într-un producător israelian de drone
Publicat acum 36 minute
Cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la Jocurile Olimpice
Publicat acum 42 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 14 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 45 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 11 minute
BANCUL ZILEI: Înainte de căsăcorie
Publicat acum 42 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Curse anulate pe Aeroportul Otopeni: Imaginile zilei cu deszăpezirea pistelor / Sfaturi utile pentru călători / video
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close