Subcategorii în Sport

DCNews Sport Care e cel mai periculos sport de la JO de iarnă 2026. Riscul de accidentare este mare
Data publicării: 11:34 09 Feb 2026

Care e cel mai periculos sport de la JO de iarnă 2026. Riscul de accidentare este mare
Autor: Iulia Horovei

jo iarna olimpiada schi Norvegianul Ulrik Samnoey concurând în finala probei masculine de schi liber la Cupa Mondială FIS de snowboard și schi liber Big Air din 2025, desfășurată la Beijing, China. Cele mai mari rate de accidentări la JO de iarnă se înregistrează la această probă. Sursa foto: Agerpres

Deși probe precum sania sau patinajul pot fi considerate printre cele mai periculoase sporturi de iarnă, alte probe de la Jocurile Olimpice de iarnă înregistrează rate mari de accidentări.

Cel mai periculos sport de la Jocurile Olimpice de iarnă nu este nici sania, nici patinajul. Cele mai mari rate de accidentare la Jocurile Olimpice de iarnă se înregistrează la probele pe zăpadă mai noi, arată studii citate de Washington Post.

Sania este cea mai rapidă probă de la Jocurile Olimpice de iarnă, concurenții atingând 145 km/h pe spate, pe niște sănii minuscule, fără frâne, coborând pe piste de gheață. Un atlet georgian de sanie a murit după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament la Jocurile Olimpice de la Vancouver din 2010.

Scheletonul arată, poate, și mai nebunesc. La fel ca în cazul saniei, se practică pe o pârtie de gheață descendentă, diferența constând în poziția sportivilor: în proba de scheleton, sportivul se întinde cu capul înainte, pe când în proba de sanie, poziția este cu picioarele înainte. Totuși, cele două sporturi se numără printre probele Jocurilor Olimpice de iarnă cu cele mai mici rate de accidentare.

Rate mari de accidentări la probele pe zăpadă cu sărituri

Cele mai mari procente de accidentări apar în probele pe zăpadă cu sărituri sau pante care necesită ca sportivii să execute piruete și sărituri aeriene, potrivit unei analize Washington Post a studiilor Comitetului Olimpic Internațional, efectuate după fiecare dintre ultimele patru Jocuri Olimpice de iarnă.

Cercetătorii au definit accidentările ca fiind orice necesită atenție medicală care interferează cu funcția normală, de la vânătăi la fracturi osoase. Accidentările majore, care au obligat concurenții să recurgă la repaus cel puțin șapte zile, au fost rare, dar au fost grupate în cadrul aceleași probe cu cele mai mari rate de accidentare.

Cel mai periculos sport de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Probele mai noi au prezentat mai multe accidentări în rândul sportivilor. Cinci dintre cele șase probe cu rate de accidentare de peste 20%, au arătat studiile, au fost competiții de freestyle pe zăpadă, în care sportivii sunt evaluați în funcție de capacitatea lor de a executa trucuri. Fac piruete și sărituri cu rotații și salturi.

Cel mai periculos sport de la Jocurile Olimpice de iarnă, deci proba cu cele mai multe accidentări este ski big air, o competiție în care schiorii se aruncă pe o rampă și execută acrobații la înălțime, 28,1% dintre sportivi accidentându-se. Ea a debutat la Jocurile Olimpice din 2022. 

Imediat după ea se află ski halfpipe, o altă probă de freestyle într-un canal în formă de U, care a apărut pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la Soci din 2014. Aceasta înregistrează o rată de accidentare de 27,6%.

În medie, 11% dintre sportivi au suferit un fel de accidentare în timpul fiecăruia dintre ultimele patru Jocuri Olimpice de iarnă, conform studiilor CIO publicate în British Journal of Sports Medicine. 

În ciuda faptului că proba de sanie ar părea mai periculoasă, doar 6,5% dintre concurenții săi s-au accidentat la Jocurile Olimpice de iarnă, începând cu Jocurile de la Vancouver din 2010. Participanții la scheleton au avut o rată de accidentări de 10,8%. 

Rata accidentărilor la Jocurile Olimpice de iarnă a rămas relativ stabilă de-a lungul anilor și se aliniază cu înregistrările de la campionatele mondiale de sporturi de iarnă. Studiile arată că sportivii olimpici de vară tind să se confrunte cu rate de accidentări ușor mai mici.
 
Citește și: JO de iarnă 2026. Programul sportivilor români. Unde se pot vedea live probele

Jocurile Olimpice 2026
jocuri olimpice de iarna
