DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 9 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 09:02 09 Feb 2026 | Data publicării: 08:41 09 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 9 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

cerc zodiacal planeta Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Scorpionului și ajută la realizarea unui trigon pe semne de apă cu Jupiter și Saturn. Deci începem săptămâna cu multiple emoții, complexe și coleșitoare pe alocuri.

Horoscop 9 februarie 2026 Berbec

Este una dintre acele zile în care intuiția va conta mult mai mult decât logica. Deci învață să o asculți și să o respecți. Te pregătești, oricum, de o perioadă interesantă.

Horoscop 9 februarie 2026 Taur

Astrele îți recomandă să rămâi cât mai obiectiv la locul de muncă. Adică, să nu împărtășești prea mult din viața ta personală colegilor sau șefilor.

Citește și Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026

Horoscop 9 februarie 2026 Gemeni

Saturn se pregătește să iasă din casa carierei. Unii dintre voi veți lua decizii importante pe plan profesional sau veți accepta, în sfârșit, unele situații.

Horoscop 9 februarie 2026 Rac

Treci prin multiple stări sau ești cucerit de emoții puternice. Cel mai bine ar fi să îi asculți pe apropiații care îți recomandă să fii mult mai pragmatic.

Horoscop 9 februarie 2026 Leu

Astrologul îți recomandă să folosești această zi pentru a te împăca sau accepta greșelile trecutului. Mai ales cele financiare. Vor veni vremuri mai bune.

Horoscop 9 februarie 2026 Fecioară

Nu evita să ceri sfaturile sau recomandările colegilor! Vei rezolva mai repede unele proiecte. De asemenea, unii dintre voi vor dori să se simtă utili.

Horoscop 9 februarie 2026 Balanță

Astrologul te invită să rămâi deschis și la alte perspective. Relația cu copiii se poate îmbunătăți mai ales dacă vei comunica diferit cu aceștia.

Horoscop 9 februarie 2026 Scorpion

Luna este în semnul tău, deci apar numeroase fluctuații. Și ești destul de influențabil. Stai departe de acele persoane care nu fac altceva decât să se victimizeze.

Horoscop 9 februarie 2026 Săgetător

Astăzi vei găsi, întotdeauna, replicile potrivite. Și cu siguranță, că te vor ajuta să îi convingi pe cei din jur să te urmeze sau să te ajute să obții ce vrei.

Horoscop 9 februarie 2026 Capricorn

Unii dintre voi se pregătesc pentru schimbări serioase în zona casei sau a familiei. Alții vor simți că este o perioadă de stagnare, dar au nevoie de răbdare.

Horoscop 9 februarie 2026 Vărsător

Venus se pregătește să iasă din semnul tău, deci ai putea să te răsfeți mai mult. De asemenea, ai nevoie de un program simplu și de un plus de flexibilitate.

Horoscop 9 februarie 2026 Pești

Totul are o rezolvare! Trebuie doar să prețuiești răbdarea, să înveți să vezi jumătatea plină a paharului și să accepți și momentele de tristețe.

x close