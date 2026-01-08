€ 5.0871
Data actualizării: 21:37 08 Ian 2026 | Data publicării: 21:11 08 Ian 2026

EXCLUSIV Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Autor: Echipa Astrosens

peisaj mistic poarta luna Sursă foto: Freepik AI
 

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile pentru perioada ianuarie-iunie 2026.

Anul 2026 va fi memorabil din punct de vedere astrologic! Atât la nivel macro, cât și micro. Evenimentele astrologice din următorul an sunt de genul celor care schimbă limite, aduce noi ideologii, împart puterea în noi moduri. Saturn, Neptun și Uranus se va instala în Berbec și Gemeni. Jupiter va intra în Leu. Iar Nodurile Lunare vor trece pe axa Leu-Vărsător. Deci nu există zodie care să nu treacă prin transformări în 2026.

Berbec/Ascendent în Berbec

Primele șase luni ale anului 2026 anunță evenimente astrologice care te vizează în primul rând. Pe 26 ianuarie, Neptun își începe tranzitul în semnul tău. Îl urmează Saturn din 14 februarie. Iar aceștia vor forma și o conjuncție rară pe 20 februarie, un aspect care poate reprezenta o nouă temelie a vieții tale. Cert este că unele limite vi se vor dizolva, iar altele se vor construi. Astrologul vă invită să vă preocupați în mod activ și conștient de sănătate. De fapt, astrele te vor atenționa dacă nu ai un stil de viață care ți se potrivește. După care, din punct de vedere profesional, poate fi o perioadă controversată. Deși sunteți implicați în unele proiecte, recompensa nu pare să vină mai repede. Dar Saturn vrea să învățați și răbdarea sau să transformați timpul într-un aliat. Sau să vă maturizați și să nu fugiți de noi responsabilități. Din 26 aprilie, Uranus va părăsi casa a doua, a banilor, ceea ce înseamnă că veți mai scăpa de instabilitatea din punct de vedere financiar. 

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

Taur/Ascendent în Taur

Am putea spune că tu ai așteptat de mult timp prima jumătate a anului 2026! De ce? Pentru că, pe 26 aprilie, scapi de un tranzit care te-a provocat din 2018 încoace. Este vorba Uranus! Vizita lui a adus și surprize plăcute de atunci și până acum, dar în mare parte s-a asigurat că drumul tău nu este unul clasic, repetitiv și sigur, așa cum îți place ție. Ce-i drept, până la finalul lunii aprilie, s-ar putea să mai treci prin situații imprevizibile, șocuri, însă nu trebuie să le vezi într-un mod negativ. Pe ultima sută de metri, Uranus aduce evoluție celor care au opus rezistență până acum. În plus, Jupiter rămâne în casa a treia și te ajută să te adaptezi mai ușor. Dacă printre voi sunt nativi care vor mai multă independență, o vor primi, dar nu așa cum se așteaptă!

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Începem cu veștile bune! Saturn și Neptun vor ieși în perioada ianuarie-februarie din casa a zecea, aceea legată de carieră și rolul tău din societate. Ceea ce înseamnă că vei lua decizii mai bune pe plan profesional. Sau că vor apărea oportunități în acest sens. Prima retrogradarea a lui Mercur, guvernatorul tău, se va petrece între 26 februarie și 20 martie, tot în această casă. Ține minte datele acestea! Ținând cont de faptul că Jupiter se află în casa a doua, a banilor, până în vară, vei găsi oamenii care să te ajute în momente mai provocatoare. Și acum vestea cea mai importantă! Pe 26 aprilie, Uranus își începe tranzitul în semnul tău, unul care îți va aduce aripi, care te va ajuta să rupi norma, să te reinventezi sau să devii cine îți dorești tu cu adevărat. Ca să nu mai spunem de porția zdravănă de independență oferită de acesta. 

Rac/Ascendent în Rac

Jupiter rămâne în semnul tău în prima jumătate de an. Asta este de bine. Adică, Jupiter este denumit Marele Benefic pentru că aduce oportunități(pe toate planurile), cunoaștere, noi orizonturi și credință puternică. Dar se pricepe să te țină și în palme atunci când treci prin încercări. Altfel spus, bucură-te de prezența lui! Ba chiar ai putea să îl onorezi prin a călători mai des, a învăța ceva nou sau prin a-ți apăra principiile și valorile. Pe 14 februarie, Saturn intră în casa a zecea. Unii dintre voi își vor întâlni limitele pe plan profesional, alții vor primi noi responsabilități. 

Leu/Ascendent în Leu

Prima jumătate de an este precum un cantonament. Dar unul pe placul tău. Te pregătești intens de un campionat. Scapi de Uranus din casa a zecea, a carierei. Scapi de Saturn și Neptun din casa a opta. Astrele îți dau timp să te ocupi de sănătate, să îți închei unele datorii, să îți negociezi mai bine condițiile de lucru. Vei avea o libertate mai mare în luarea deciziilor. Și deși lunile acestea ți se vor părea plictisitoare, disciplina pe cate o vei obține va da numeroase roade din iulie încolo, când Jupiter(Marele Benefic) își va începe tranzitul în semnul tău. 

Fecioară/Ascendent în Fecioară

În ianuarie și februarie, Saturn și Neptun ies din casa a șaptea, a relațiilor personale și a parteneriatelor. Saturn ți-a adus limite, blocaje și responsabilități. Iar Neptun o porție serioasă de confuzie. Ei bine, odată cu intrarea lor în casa a opta, vei avea un cuvânt de spus. Poate că tu și partenerul aveți nevoie de noi obiective care să alunge blazarea. Poate ai așteptat momentul să ieși dintr-o relație disfuncțională. Sau poate că, după o perioadă de singurătate, vei redeveni interesat de a cunoaște persoane noi. Pe urmă, din 26 aprilie, Uranus își începe tranziltul în casa a zecea. Deci este posibil să apară decizii bruște din punct de vedere profesional, unele șocante. De asemenea, astrologul vă invită să acordați atenție suplimentară veniturilor comune sau bugetului familiei. 

x close