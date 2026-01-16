€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 16 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:08 16 Ian 2026 | Data publicării: 06:56 16 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 16 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

peisaj spatiu manga Sursă: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

 

Luna va trece din Săgetător în Capricorn. Dar, până atunci, va face două careuri cu Saturn și Neptun. Aspecte care ne aduc numeroase dubii sau întrebări legate de relația cu viitorul apropiat.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Berbec

Astrele îți recomandă să te ferești de oamenii rău intenționați. Nu are niciun rost să pierzi timpul și energia cu ei. Chestiunile administrative îți vor da bătăi de cap.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Taur

Poate fi acea zi în cu multe lecții. Mai ales pe plan profesional. Nu îți fie teamă să pui întrebări, să fii curios și să spui celorlalți despre problemele tale.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Gemeni

Partenerul va fi mai retras sau tăcut de obicei. Însă nu este cazul să intri la bănuieli. Ci mai dragrabă să aștepți momentul potrivit pentru a discuta deschis cu el.

Citește și Prima Lună Nouă din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt

Horoscop 16 ianuarie 2026 Rac

În prima parte a zilei, te vei confrunta cu mult stres la locul de muncă sau în ceea ce privește gospodăria. Pe urmă, vor urma discuții serioase cu partenerii sau oamenii importanți.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Leu

S-ar putea să rezolvi unele probleme de la serviciu pe ultima sută de metri. Unii colegi te vor ajuta în acest sens. Încearcă să nu grăbești unele investiții.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Fecioară

Mercur se apropie de o conjuncție cu Marte. Deci s-ar putea să te grăbești în discuții sau atunci când ai de luat decizii. Ți-ar prii să te sfătuiești cu persoanele apropiate.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Balanță

Îți propui multe în primele ore ale zilei. Însă, îți vei da seama, în timp și spațiu că nu le poți efectua pe toate chiar în aceeași zi.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Scorpion

Vei fi nevoit să scoți mai mulți bani din buzunar pentru unele proiecte. Pe undeva, te vei simți presat, dar adevărul este că ai cam exagerat cu cheltuielile.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Săgetător

Prima parte a zilei s-ar putea să fie mai neplăcută. Pentru câ vei avea tendința de a garanta pentru oameni care nu merită. Astrologul îți recomandă să fii mai pragmatic.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Capricorn

Venus va ieși din semnul tău, deci poți folosi această zi pentru răsfăț, o investiție sau gesturi romantice. După prânz, vei fi mai vulnerabil.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Vărsător

Intuiția îți va fi de mare ajutor. Și nici nu trebuie să le explici celorlalți de unde ți-au venit unele idei. Pentru că nu te vor înțelege.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Pești

Îți vei da seama că prea le faci pe plac tuturor și că vrei și tu să fii luat în calcul în unele discuții. Așa că nu te lăsa până nu primești respectul cuvenit.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
horoscop 16 ianuarie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Reacția dură a lui Dumitru Coarnă, după avarierea conductei CPC: Consecințele sunt plătite de noi, de români
Publicat acum 15 minute
Ger năprasnic și temperaturi de până la -19 grade. HARTA zonelor vizate
Publicat acum 28 minute
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Prințul Harry, nou pas în instanță împotriva presei tabloide din Anglia
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Donald Trump, convins să cumpere Groenlanda de miliardarul implicat în lansarea Pro TV. Interesele uriașe din spatele planului său
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 15 ore si 52 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close