Luna va trece din Săgetător în Capricorn. Dar, până atunci, va face două careuri cu Saturn și Neptun. Aspecte care ne aduc numeroase dubii sau întrebări legate de relația cu viitorul apropiat.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Berbec

Astrele îți recomandă să te ferești de oamenii rău intenționați. Nu are niciun rost să pierzi timpul și energia cu ei. Chestiunile administrative îți vor da bătăi de cap.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Taur

Poate fi acea zi în cu multe lecții. Mai ales pe plan profesional. Nu îți fie teamă să pui întrebări, să fii curios și să spui celorlalți despre problemele tale.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Gemeni

Partenerul va fi mai retras sau tăcut de obicei. Însă nu este cazul să intri la bănuieli. Ci mai dragrabă să aștepți momentul potrivit pentru a discuta deschis cu el.

Citește și Prima Lună Nouă din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt

Horoscop 16 ianuarie 2026 Rac

În prima parte a zilei, te vei confrunta cu mult stres la locul de muncă sau în ceea ce privește gospodăria. Pe urmă, vor urma discuții serioase cu partenerii sau oamenii importanți.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Leu

S-ar putea să rezolvi unele probleme de la serviciu pe ultima sută de metri. Unii colegi te vor ajuta în acest sens. Încearcă să nu grăbești unele investiții.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Fecioară

Mercur se apropie de o conjuncție cu Marte. Deci s-ar putea să te grăbești în discuții sau atunci când ai de luat decizii. Ți-ar prii să te sfătuiești cu persoanele apropiate.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Balanță

Îți propui multe în primele ore ale zilei. Însă, îți vei da seama, în timp și spațiu că nu le poți efectua pe toate chiar în aceeași zi.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Scorpion

Vei fi nevoit să scoți mai mulți bani din buzunar pentru unele proiecte. Pe undeva, te vei simți presat, dar adevărul este că ai cam exagerat cu cheltuielile.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Săgetător

Prima parte a zilei s-ar putea să fie mai neplăcută. Pentru câ vei avea tendința de a garanta pentru oameni care nu merită. Astrologul îți recomandă să fii mai pragmatic.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Capricorn

Venus va ieși din semnul tău, deci poți folosi această zi pentru răsfăț, o investiție sau gesturi romantice. După prânz, vei fi mai vulnerabil.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Vărsător

Intuiția îți va fi de mare ajutor. Și nici nu trebuie să le explici celorlalți de unde ți-au venit unele idei. Pentru că nu te vor înțelege.

Horoscop 16 ianuarie 2026 Pești

Îți vei da seama că prea le faci pe plac tuturor și că vrei și tu să fii luat în calcul în unele discuții. Așa că nu te lăsa până nu primești respectul cuvenit.