Premierul Starmer dă undă verde SUA să folosească bazele britanice pentru atacuri defensive asupra Iranului

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, afirmă că SUA pot folosi bazele britanice pentru „atacuri defensive”.
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat că a acceptat cererea SUA de a utiliza baze militare britanice pentru atacuri defensive împotriva Iranului.
”Am luat decizia de a accepta această cerere pentru a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ucigând civili nevinovați, punând în pericol vieți britanice și lovind țări care nu au fost implicate”, a spus el într-un videoclip pe X.
Starmer a împiedicat anterior SUA să folosească bazele britanice pentru a lansa atacuri asupra Iranului. În 20 februarie, apăreau informații că premierul britanic a refuzat utilizarea bazei RAF Fairford din Anglia și a bazei Diego Garcia, teritoriu britanic de peste mări din Oceanul Indian, pentru orice lovitură asupra Iranului.
De fapt, Marea Britanie prezenta îngrijorări că permiterea utilizării bazelor ”ar constitui o încălcare a dreptului internațional, care nu face distincție între un stat care desfășoară atacul și cei care îl sprijină, dacă aceștia din urmă au `cunoștință de circumstanțele actului internațional ilicit`”.
de Anca Murgoci