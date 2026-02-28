Explozie într-o fabrică de artificii. Cel puţin 21 de morţi

O explozie care s-a produs într-o fabrică de artificii din India a ucis sâmbătă cel puţin 21 de persoane şi a rănit alte opt persoane, potrivit presei locale, care citează autorităţile indiene, informează AFP, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat pe reţeaua de socializare X că este "îndurerat de pierderea de vieţi omeneşti" şi a prezentat condoleanţe familiilor îndoliate după explozia din Kakinada, o localitate din statul Andhra Pradesh, situat în sud-estul ţării.

Agenţia de presă Press Trust of India l-a citat pe un ministru de stat, Kandula Durgesh, care a anunţat un bilanţ de 21 de morţi dintre cele aproximativ 30 de persoane care se aflau în interiorul fabricii.

"Alte opt persoane primesc în prezent îngrijiri medicale în spitale", a adăugat el.

Autorităţile indiene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei, considerată "sfâşietoare" de ministrul-şef al statului Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu.

Focurile de artificii sunt foarte populare în India, în special în timpul sărbătorii hinduse Diwali, precum şi cu ocazia nunţilor.

Exploziile sunt frecvente în fabricile şi atelierele de producţie de petarde, adeseori din cauza nerespectării normelor de siguranţă şi a unei aplicări laxe a reglementărilor.

Anul trecut, o explozie survenită într-o fabrică de petarde din vestul Indiei a provocat moartea a 21 de oameni.