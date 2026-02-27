€ 5.0953
Stiri

MAE a aprobat repatrierea personalului neesenţial din Tel Aviv, Haifa şi Ramallah
Data actualizării: 22:39 27 Feb 2026 | Data publicării: 22:36 27 Feb 2026

MAE a aprobat repatrierea personalului neesenţial din Tel Aviv, Haifa şi Ramallah
Autor: Elena Aurel

asia india africa harta Sursa foto: Freepik, @artembruk

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat vineri că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv, Consulatul General al României la Haifa şi Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah.

"Cu referire la personalul Ambasadei României la Tel Aviv, vă informăm că Ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah. MAE va continua să urmărească evoluţia situaţiei de securitate din regiune şi este pregătit să acorde protecţie consulară cetăţenilor români", se arată într-o precizare de presă a MAE.

În cursul zilei de vineri, Ambasada SUA la Ierusalim a autorizat plecarea personalului guvernamental american neesenţial şi a familiilor acestora din Israel, din cauza riscurilor de securitate, pe fondul îngrijorărilor în creştere cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul, după cum au informat Reuters şi EFE.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis vineri un mesaj personalului ambasadei, avertizându-i că, dacă doresc să părăsească ţara, ar trebui să "o facă AZI", în contexul unei posibile izbucniri a unui conflict în regiune, a relatat The New York Times, citat de EFE.

Anunţul coincide cu sosirea USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, în largul coastei israeliene, ca parte a desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu, în aşteptarea unui posibil atac asupra Iranului.

VEZI ȘI: SUA, atac iminent asupra Iranului. Româncă din Israel, dezvăluire emoționantă

Donald Trump, nemulţumit de Iran

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu este mulţumit de Iran, dar se aşteaptă la noi discuţii vineri pe tema programului nuclear al Teheranului, informează Reuters.

"Nu sunt mulţumit de faptul că ei (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt foarte mulţumit. Vom vedea ce se va întâmpla", a declarat preşedintele american jurnaliştilor, adăugând că discuţiile dintre cele două ţări vor continua "astăzi" (vineri), transmite AFP.

Preşedintele american a mai declarat că nu a luat nicio "decizie finală" privind posibile lovituri împotriva Iranului, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Conflictul cu Iranul și implicațiile pentru România: Avem toate motivele de îngrijorare / Analiza lui Chirieac

ministerul afacerilor externe
iran
ambasada romaniei
consulat
israel
orientul mijlociu
