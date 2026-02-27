Anton Djaliabov, vicepreședintele Gazprom Neft, arestat pentru acceptare de mită

'Agenți ai Ministerului de Interne din Rusia l-au arestat pe vicepreședintele consiliului de administrație al Gazprom Neft, suspectat că a luat mită', a anunțat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Irina Volk, pe Telegram, potrivit EFE.

Pe baza probelor existente, autoritățile ruse au deschis un dosar penal pentru luare de mită și au formulat acuzații împotriva suspectului.

'Anchetatorii cred că (Djaliabov) semna documente pentru proiecte neterminate pentru a garanta plata și a proteja companiile subcontractate de amenzi pentru nerespectarea termenelor limită', au declarat surse din cadrul Ministerului de Interne rus, care cunosc cazul, pentru agenția de știri TASS.

Potrivit anchetatorilor, dosarul penal include două cazuri de luare de mită în 2020 și în 2021, când Djaliabov deținea funcția de director al filialei Gazprom Invest Nadim.

Autoritățile ruse au informat că, din mita primită, Djaliabov și-a cumpărat un apartament de lux în stațiunea rusă Soci, de peste 360.000 de dolari, și o barcă cu motor, evaluată la circa 20.000 de dolari.

Nu este prima dată când un director executiv al gigantului gazier rus este implicat într-un caz de corupție: anul trecut, un fost director executiv al unei filiale regionale l-a mituit pe fostul guvernator al regiunii Tambov din Rusia, Maxim Iegorov.

După sancțiunile impuse Rusiei în urma războiului din Ucraina, Gazprom Neft, filiala petrolieră a grupului Gazprom, a avut performanțe financiare mai bune decât divizia de gaze a companiei. (Agerpres)