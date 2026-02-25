€ 5.0954
Stiri

DCNews Stiri Candidaţii pentru şefia DIICOT, audiați la Ministerul Justiţiei. Cinci procurori se luptă pentru funcție
Data actualizării: 08:27 25 Feb 2026 | Data publicării: 08:26 25 Feb 2026

Candidaţii pentru şefia DIICOT, audiați la Ministerul Justiţiei. Cinci procurori se luptă pentru funcție
Autor: Doinița Manic

imagine cu sigla DIICOT Cinci candidați se luptă pentru funcția de procuror-şef al DIICOT. Sursa Foto: Agerpres

Candidaţii pentru şefia DIICOT susţin astăzi interviurile la Ministerul Justiţiei.

Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) susţin, miercuri, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei.

Este vorba despre Ioana-Bogdana Albani, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT - structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-şef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-şef serviciu la DIICOT Piteşti, Codrin-Horaţiu Miron, procuror-şef serviciu la DIICOT Timişoara, şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Regulile de desfășurare ale interviurilor pentru șefia DIICOT

Reamintim că potrivit Ministerului Justiţiei, timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maximum 30 de minute şi timpul dedicat pentru întrebări şi răspunsuri este de cel mult o oră.

Când vor fi publicate rezultatele interviurilor 

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.

Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie şi cea de procuror-şef al DIICOT, de la 14 aprilie. 

Reamintim că ieri, 24 februarie, au susținut interviurile candidații pentru șefia DNA, iar alaltăieri candidații la șefia PÎCCJ.

diicot
sefia diicot
ministerul justitiei
Comentarii

