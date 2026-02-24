Procurorii germani decid că apelativul Pinocchio la adresa lui Friedrich Merz nu este infracțiune

Procurorii germani au afirmat marţi că a-l numi 'Pinocchio' pe cancelarul Friedrich Merz este acoperit de libertatea de exprimare, în urma unei dispute legate de comentarii pe Facebook calificate de poliţie drept potenţial ofensatoare, transmite dpa.

Anchete după comentarii pe Facebook legate de vizita lui Merz

Reacţia procurorilor intervine după ce poliţia a anunţat luni că anchetează mai multe persoane pentru comentarii pe Facebook legate de o vizită a lui Merz la Heilbronn, în sud-vestul ţării, în octombrie trecut.

Poliţia din Heilbronn anunţase atunci, într-o postare pe Facebook, o interdicţie de zbor de o zi în legătură cu vizita lui Merz.

Postarea a primit aproape 400 de comentarii, multe dintre ele luându-l în vizor pe cancelar din cauza interdicţiei de zbor.

Citește și: Ministrul german al Culturii susține că TikTok trebuie „plasat în mâini europene”

Anumite comentarii au fost 'de natură ofensatoare', a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, citând termeni cu care a fost caracterizat Merz, precum cel de 'Pinocchio'.

Declaraţiile au stârnit agitaţie în Germania şi în afara ei, utilizatori ai reţelelor de socializare arătându-se îngrijoraţi cu privire la libertatea de exprimare.

Marţi, însă, procurorii au clarificat că autorul comentariului cu 'Pinocchio' nu va suferi consecinţe legale.

38 de comentarii, în analiza procurorilor

Poliţia a identificat 38 de comentarii ce sunt acum examinate de procurori pentru a se stabili dacă pot fi pedepsite prin lege, se spune într-un comunicat.

Cu toate acestea, procurorii au retras ulterior procedurile legate de comentariul 'Pinocchio vine la [Heilbronn]', considerând că acesta constituie 'un caz de criticare a celor de la putere care este acoperit de libertatea de exprimare şi, prin urmare, permis'.