Subcategorii în Stiri

A fost extins la toate frontierele României sistemul care colectează date biometrice. Ce este EES
Data publicării: 12:54 24 Feb 2026

A fost extins la toate frontierele României sistemul care colectează date biometrice. Ce este EES
Autor: Roxana Neagu

politie frontiera foto Poliția de Frontieră

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră anunță că, din 2 martie, a introdus sistemul Entry/ Exit (EES) la toate punctele de trecere ale frontierei.

Sistemul EES a fost introdus etapizat începând cu data 12 octombrie 2025, prin extindere graduală în punctele de trecere. 

Acum, a fost extins la: 

  • frontiera româno-moldovenească - Albiţa, Bumbăta, Galaţi (rutier), Galaţi (feroviar), Iaşi (feroviar), Sculeni;
  •  frontiera româno-sârbă - Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orşova, Porţile de Fier II, Stamora - Moraviţa (feroviar);
  • frontiera româno-ucraineană - Halmeu (feroviar), Isaccea, Tulcea (portuar), Vicşani (feroviar);
  • frontiera maritimă (Marea Neagră) - Constanţa, Constanţa-Sud - Agigea, Mangalia, Sulina;
  • frontiera aeriană - Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Otopeni;
  • frontiera fluvială (Dunărea) - Brăila (portuar), Cernavodă (portuar), Calafat (portuar).

Ce este EES

EES este un sistem electronic modern care înregistrează data şi locul de intrare şi de ieşire ale cetăţenilor statelor terţe admişi pentru şederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Sistemul colectează date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii autorizate.

IGPF precizează că sistemul nu modifică drepturile de călătorie existente şi are următoarele obiective: să modernizeze gestionarea frontierelor în ţările europene, prin înregistrarea electronică a intrărilor şi ieşirilor resortisanţilor din ţări terţe sau a refuzului intrării, să eficientizeze controalele la frontieră, îmbunătăţind treptat experienţa călătorilor, să combată în mod eficace fraudele de identitate prin colectarea de date biometrice, să îmbunătăţească securitatea în cadrul UE şi să contribuie la combaterea terorismului şi a formelor grave de criminalitate organizată, acţionând ca un instrument de verificare a identităţii.

Sistemul EES se aplică cetăţenilor statelor terţe (care nu sunt membre ale Uniunii Europene) admişi pentru şederi pe termen scurt, inclusiv cetăţenilor Republica Moldova, precum şi membrilor de familie ai cetăţenilor UE care nu deţin un permis de şedere.

Cine nu intră sub incidența EES

Sunt exceptaţi de la prelevarea amprentelor copiii sub 12 ani, precum şi persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă.

Nu intră sub incidenţa sistemului cetăţenii statelor terţe care deţin un permis de şedere sau o viză de lungă şedere eliberată de un stat membru al Uniunii Europene şi membrii de familie ai cetăţenilor UE care deţin un permis de şedere.

La prima intrare după operaţionalizarea sistemului, vor fi colectate datele biometrice pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat pe baza datelor deja înregistrate, contribuind la reducerea timpului de procesare la frontieră, pe termen lung.

Datele sunt stocate 3 ani

În situaţia îndeplinirii condiţiilor legale de intrare, accesul va fi permis şi înregistrat electronic, iar persoana va fi informată cu privire la durata autorizată a şederii. În caz contrar, refuzul intrării va fi înregistrat în sistem şi comunicat persoanei în cauză.

Datele colectate în cadrul EES sunt stocate pentru o perioadă de trei ani sau cinci ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere, cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor. Persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare şi ştergere a datelor, conform cadrului legal aplicabil. 

politia de frontiera
sistem ees
