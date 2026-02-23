€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195
 
DCNews Stiri Cresc tensiunile în Alberta din cauza referendumului pentru independența față de Canada. Furie de ambele părți față de Guvernul provinciei
Data publicării: 17:13 23 Feb 2026

Cresc tensiunile în Alberta din cauza referendumului pentru independența față de Canada. Furie de ambele părți față de Guvernul provinciei
Autor: Ioan-Radu Gava

steag provincia alberta si canada Foto: Unsplash

Planul guvernului din Alberta de a organiza un referendum în octombrie este întâmpinat cu nemulțumire atât în ​​taberele separatiste, cât și în cele antiseparatiste.

Protestatarii s-au adunat sâmbătă în fața legislativului din Edmonton, la temperaturi scăzute, pentru a protesta împotriva a ceea ce au numit a fi mișcarea provinciei Alberta către separarea de Canada, potrivit ctvnews.

„Smith (n.r.Danielle Smith, premierul provinciei Alberta) vorbește despre o Alberta suverană în cadrul Canadei, dar ezită”, a declarat un cetățean în fața legislativului.

La sfârșitul săptămânii trecute, premierul Danielle Smith a anunțat un referendum în octombrie, care va pune locuitorilor din Alberta nouă întrebări, dintre care patru sunt legate de Constituția canadiană.

Locuitorii vor fi întrebați dacă Alberta ar trebui să colaboreze cu alte provincii pentru a aboli senatul federal și a acorda autoritate provincială în trei domenii.

Andrea Pheasey, o susținătoare a rămânerii provinciei în cadrul Canadei, a declarat că ar dori ca petiția „Forever Canadian” să devină una dintre principalele întrebări adăugate la referendumul guvernului din Alberta din octombrie.

„Vrem să rămânem în Canada? Răspunsul la întrebarea „Forever Canadian” este da, vrem. Deci aceasta este întrebarea, iar celelalte, cred, sunt o distragere a atenției”, a spus ea.

Petiția „Forever Canadian”, care îi întreba pe locuitorii Albertei dacă provincia ar trebui să rămână parte a Canadei, a fost condusă de Thomas Lukaszuk și aprobată de Elections Alberta ca o potențială întrebare pentru referendum în decembrie.

Smith a confirmat vineri că guvernul ar putea extinde referendumul din 19 octombrie pentru a include orice petiții de inițiativă cetățenească care au întrunit semnăturile necesare până la termenele limită și, în emisiunea sa radio de sâmbătă dimineață, a declarat că guvernul său va forma un comitet pentru a stabili dacă petiția „Forever Canadian” va fi pe buletinul de vot sau va fi supusă la vot în legislativ.

CITEȘTE ȘI                 -                 Forfotă în Alberta, pe măsură ce mișcarea separatistă capătă susținere. Ce spune ultimul sondaj despre sprijinul independenței față de Canada

Ce spun susținătorii independenței provinciei Alberta?

Mitch Sylvestre, susținătorul grupării separatiste Stay Free Alberta, a declarat pentru CTV News Edmonton că nu ar fi încântat dacă propria sa petiție ar avea aceeași soartă.

„Întrebarea noastră este o întrebare constituțională... Nu ne puteți încurca întrebarea cu nouă întrebări”, a spus el.

Jeffrey Rath, consilier juridic al Stay Free Alberta, a declarat că referendumul lui Smith „subminează mișcarea pentru independență”.

„Niciunul dintre noi nu crede ce face. Credem că o manipulează... Nu vom fi fericiți dacă vor încerca să îngroape o întrebare clară, independentă, despre independență într-o grămadă de alte întrebări prostești de genul «Ce urmează?»”, a declarat el pentru CTV News Edmonton sâmbătă.

„Ea realizează cea mai rară dintre toate isprăvile politice, aceea de a-i înfuria în mod deliberat pe toți”, a mai spus acesta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alberta
canada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească / video
Publicat acum 23 minute
Cum sunt pedepsiți profesorii cu vechime pentru că au „îndrăznit” să câștige mai mult de 6000 de lei: „O lună mănânci, una nu!”
Publicat acum 26 minute
Claudiu Târziu a anunțat o săptămână decisivă la Bruxelles, cu teme majore privind agricultura, bugetul UE și politica externă
Publicat acum 51 minute
Ucraina a atacat, din nou, conducta petrolieră Drujba. Cresc tensiunile cu Ungaria și Slovacia
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 10 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Decizii în unanimitate în Coaliție: Ce se întâmplă cu impozitele pe clădiri vechi, relansarea economică și reforma administrației
Publicat acum 3 ore si 51 minute
A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Cine este Mihai Dimian, soluția ”social-democrată” a lui Ilie Bolojan ca ministru al Educației, după două luni de blocaj
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Dani Oțil, despre Mircea Badea: Mulți gândesc ca mine, dar nu au curajul să o spună
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close