Cresc tensiunile în Alberta din cauza referendumului pentru independența față de Canada. Furie de ambele părți față de Guvernul provinciei

Protestatarii s-au adunat sâmbătă în fața legislativului din Edmonton, la temperaturi scăzute, pentru a protesta împotriva a ceea ce au numit a fi mișcarea provinciei Alberta către separarea de Canada, potrivit ctvnews.

„Smith (n.r.Danielle Smith, premierul provinciei Alberta) vorbește despre o Alberta suverană în cadrul Canadei, dar ezită”, a declarat un cetățean în fața legislativului.

La sfârșitul săptămânii trecute, premierul Danielle Smith a anunțat un referendum în octombrie, care va pune locuitorilor din Alberta nouă întrebări, dintre care patru sunt legate de Constituția canadiană.

Locuitorii vor fi întrebați dacă Alberta ar trebui să colaboreze cu alte provincii pentru a aboli senatul federal și a acorda autoritate provincială în trei domenii.

Andrea Pheasey, o susținătoare a rămânerii provinciei în cadrul Canadei, a declarat că ar dori ca petiția „Forever Canadian” să devină una dintre principalele întrebări adăugate la referendumul guvernului din Alberta din octombrie.

„Vrem să rămânem în Canada? Răspunsul la întrebarea „Forever Canadian” este da, vrem. Deci aceasta este întrebarea, iar celelalte, cred, sunt o distragere a atenției”, a spus ea.

Petiția „Forever Canadian”, care îi întreba pe locuitorii Albertei dacă provincia ar trebui să rămână parte a Canadei, a fost condusă de Thomas Lukaszuk și aprobată de Elections Alberta ca o potențială întrebare pentru referendum în decembrie.

Smith a confirmat vineri că guvernul ar putea extinde referendumul din 19 octombrie pentru a include orice petiții de inițiativă cetățenească care au întrunit semnăturile necesare până la termenele limită și, în emisiunea sa radio de sâmbătă dimineață, a declarat că guvernul său va forma un comitet pentru a stabili dacă petiția „Forever Canadian” va fi pe buletinul de vot sau va fi supusă la vot în legislativ.

Ce spun susținătorii independenței provinciei Alberta?

Mitch Sylvestre, susținătorul grupării separatiste Stay Free Alberta, a declarat pentru CTV News Edmonton că nu ar fi încântat dacă propria sa petiție ar avea aceeași soartă.

„Întrebarea noastră este o întrebare constituțională... Nu ne puteți încurca întrebarea cu nouă întrebări”, a spus el.

Jeffrey Rath, consilier juridic al Stay Free Alberta, a declarat că referendumul lui Smith „subminează mișcarea pentru independență”.

„Niciunul dintre noi nu crede ce face. Credem că o manipulează... Nu vom fi fericiți dacă vor încerca să îngroape o întrebare clară, independentă, despre independență într-o grămadă de alte întrebări prostești de genul «Ce urmează?»”, a declarat el pentru CTV News Edmonton sâmbătă.

„Ea realizează cea mai rară dintre toate isprăvile politice, aceea de a-i înfuria în mod deliberat pe toți”, a mai spus acesta.