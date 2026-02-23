€ 5.0968
Data actualizării: 17:51 23 Feb 2026 | Data publicării: 17:48 23 Feb 2026

”Iona”, one-man show cu Kuranosuke Sasaki, acces gratuit între 23-28 februarie
Autor: D.C.

Iona_credit_TNRS Alexandru Condurache (1) Celebrul actor japonez Kuranosuke Sasaki în rolul Iona, la TNRS-foto Alexandru Condurache

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) marchează Ziua Națională a Japoniei – Ziua Împăratului, sărbătorită în 23 februarie, oferind publicului, gratuit, spectacolul „Iona”, în regia lui Silviu Purcărete.

Coproducția TNRS și Tokyo Metropolitan Theatre, „Iona”, cu celebrul actor japonez Kuranosuke Sasaki în rolul principal, poate fi urmărită online pe www.scena-digitala.ro, în perioada 23–28 februarie.

Creat în urma unei colaborări între Naționalul sibian și Tokyo Metropolitan Theatre, spectacolul a avut  premiera la Sibiu, în luna mai 2025 și a evoluat într-un amplu turneu internațional și național, la Budapesta, Sofia, Chișinău, București și Cluj-Napoca. Premiera din Japonia a avut loc în 1 octombrie 2025, la Tokyo Metropolitan Theatre – Theater West.

Spectacolul „Iona”, regizat de Silviu Purcărete, este o adaptare nonconformistă după piesa lui Marin Sorescu. Traducerea literară din limba română în limba japoneză este realizată de Mayo Nishiike și Florin Grancea. Dramaturgia aparține lui Durian Sukegawa, iar muzica lui Vasile Șirli. Consultantul artistic, care realizează și traducere simultană, este Ritsuko Kato. Kuranosuke Sasaki evoluează în rolul Iona. Vocile aparțin lui Veronica Arizancu, Liviu Vlad, Eduard Pătrașcu.

