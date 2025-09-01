Data publicării:

Înapoi la Operă: OCC întâmpină publicul cu o nouă stagiune spectaculoasă în 2025

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Cultura

La început de toamnă, copiii se întorc la școală, iar familiile revin în sălile de spectacol. 

Opera Comică pentru Copii (OCC) deschide stagiunea 2025–2026 cu unul dintre cele mai îndrăgite musicaluri din toate timpurile: „Sunetul muzicii”, programat între 12 și 28 septembrie 2025. Spectacolul poartă semnătura lui Răzvan Mazilu și aduce pe scenă povestea Mariei, tânăra plină de energie și sensibilitate, care transformă viața familiei von Trapp prin dragoste, disciplină și optimism. 

Cu o muzică nemuritoare și o distribuție impresionantă, producția OCC este adresată în special publicului tânăr, păstrând în același timp magia originalului. „Sunetul muzicii” este un titlu cu rezonanță universală, un elogiu adus forței de a rămâne curajos și plin de speranță în vremuri de schimbare. Alegerea acestui spectacol ca deschidere a stagiunii confirmă direcția OCC de a aduce pe scenă producții emblematice, prezentate cu prospețime și sensibilitate artistică.

Bebe Fest OCC – ediția de toamnă 2025

Grădina OCC va găzdui, între 12 și 28 septembrie 2025, o nouă ediție a Bebe Fest, festivalul dedicat exclusiv copiilor între 0 și 3 ani. Evenimentul propune o selecție inspirată de spectacole, ateliere și experiențe senzoriale menite să stimuleze curiozitatea și bucuria celor mai mici spectatori.

Programul include activități senzoriale precum Labirintul Senzorial și Satul Bebelușilor, dar și spații dedicate explorării și jocului, precum Bebe Aventura Parc. Nu lipsesc atracțiile ludice – caruselul și trenulețul – alături de Muzeul Unicornilor și Aleea BebeFest, unde copiii se pot bucura de activități creative în aer liber. Părinții beneficiază de spații special amenajate pentru relaxare, inclusiv o cameră de alăptare și o zonă destinată somnului celor mici.

Un punct de atracție aparte îl constituie spectacolele și atelierele dedicate universului Bubu. „Bubu la mare” este un spectacol senzorial care invită copiii într-o călătorie subacvatică plină de culoare și muzică, iar Atelierele Bubu – dedicate muzicii, precum și jocului și emoțiilor – sunt gândite să sprijine dezvoltarea cognitivă și emoțională a celor mici, într-un cadru sigur și prietenos.

Festivalul se desfășoară vinerea între orele 16:00 și 20:00, iar sâmbăta și duminica între 10:00 și 20:00, începând cu 12 septembrie 2025. Accesul este gratuit, iar activitățile interactive se realizează pe baza Cardului OCC, disponibil la Magazinul OCC.

Atelierele „Micul Artist”

OCC continuă să se concentreze pe educația non-formală a copiilor prin programul Atelierele „Micul Artist”, dedicat celor până la 18 ani. Atelierele oferă un cadru în care micii participanți descoperă, pas cu pas, diverse forme de expresie artistică și își dezvoltă creativitatea, imaginația și încrederea în sine.

De la teatru, improvizație și regie, la balet, dans modern, street dance sau dansuri populare, de la canto și cor până la pictură, ceramică și scenografie, oferta este una diversă și adaptată tuturor vârstelor. Programul include și ateliere de dezvoltare personală și gândire critică, precum șah, debate sau comunicare, care completează armonios componenta artistică.

Pentru stagiunea 2025–2026, Atelierele sunt structurate în două module: primul se desfășoară între 22 septembrie 2025 și 24 ianuarie 2026, cu preselecții programate între 15 și 20 septembrie, iar al doilea are loc între 2 februarie și 31 mai 2026, după preselecțiile din perioada 26–31 ianuarie. Taxa de participare este de 490 de lei pentru fiecare modul, iar înscrierile se fac online, prin site-ul OCC.

Premierele stagiunii 2025–2026

Pe lângă reluările așteptate de public, stagiunea aduce patru titluri noi, fiecare adresat unui segment diferit de vârstă și de interes. „Bubu, simfonie în farfurie”, regizat de Andreea Soare și Irina Furdui, va putea fi urmărit la Sala UnderGrant începând cu 10 octombrie 2025. Salonul Mozart va găzdui, din 14 februarie 2026, spectacolul interactiv „Fantoma și Magicianul”, semnat de Bogdan Muntean, o experiență inedită care îmbină umorul cu iluzionismul. Sala Mare va fi scena unor producții de anvergură, începând cu musicalul licențiat internațional „Charlie și fabrica de ciocolată”, regizat de Emil Pantelimon, programat din 6 martie 2026, și continuând cu celebra operă comică „Gianni Schicchi” de Puccini, în regia lui Cristian Mihăilescu, care va avea premiera pe 24 aprilie 2026.

Opera Comică pentru Copii își reafirmă astfel misiunea de a aduce arta mai aproape de copii și familii, prin spectacole de calitate, programe educative și evenimente dedicate celor mai mici spectatori. OCC este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către  soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole  de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, ,,Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, ,,Petreceri de ziua de naștere”, „Aventura Parc”,  „Abonamente” sau „Voluntariat”.

Mai multe informații despre program și bilete sunt disponibile pe www.operacomica.ro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Înapoi la Operă: OCC întâmpină publicul cu o nouă stagiune spectaculoasă în 2025
01 sep 2025, 10:26
Cazul Țundrea revine la cererea publicului, pe 3 septembrie 2025, la Teatrul Apropo
31 aug 2025, 23:42
Începe Bucharest Fringe 2025, maratonul teatrului independent. Program
29 aug 2025, 16:49
Oana Cristea Grigorescu, președinta juriului Digital Multimedia, din festivalul concurs Prix Italia, organizat de RAI
26 aug 2025, 13:37
Festivalul UNDERCLOUD își serbează majoratul în noul teatru ”Grivița 53”
25 aug 2025, 18:09
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025, la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova
14 aug 2025, 12:06
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
Actrița Ada Galeș, în vârstă de 34 de ani, are cancer. Ascult-o într-un interviu special la DC News, care astăzi capătă un nou sens / video
19 iul 2025, 18:24
Cazul Țundrea revine la cererea publicului. Totul despre cea mai mare și gravă eroare judiciară
19 iul 2025, 17:06
Fără șlapi, pantaloni scurți sau maiouri la teatru! Cine nu respectă codul vestimentar nu e lăsat să intre și nici nu primește rambursarea biletului
10 iul 2025, 08:52
A murit actrița Ioana Bulcă, talentata blondă din „Astă seară dansăm în familie”
09 iul 2025, 13:33
„Antiportret de familie”, o nouă reprezentație, în 15 iulie de la ora 17:00, pe scena Teatrului Național București
08 iul 2025, 11:17
„Iubire și Mythos” - Galerie foto de la premiera spectacolului care a avut loc la Studioul de Operă al Universității Naționale de Muzică București
01 iul 2025, 10:15
Cazul Țundrea revine la Teatrul Apropo. România, țara în care procurorii care greșesc sunt răsplătiți cu pensii uriașe, iar nevinovații fac închisoare
30 iun 2025, 20:58
Reprezentație de teatru Noh la Ateneul Român. Expoziție de kimonouri, evantaie și xilogravuri
19 iun 2025, 12:47
Spectacolele companiilor israeliene Vertigo Dance Company şi Kibbutz Contemporary Dance Company din cadrul FITS 2025 au fost anulate
16 iun 2025, 22:43
Râsete garantate la Plopeni! Comedia „Iar vine barza?” aduce pe scenă o explozie de situații comice
08 iun 2025, 22:31
Festival Internațional de Teatru în spaniolă. Accesul la eveniment e gratuit și se adresează tuturor celor interesați de limba și cultura spaniolă
30 mai 2025, 08:28
Teatrul, în lumina reflectoarelor. Cine sunt câștigătorii Galei UNITER 2025
27 mai 2025, 09:47
Actrița americană Kathleen Turner, la FITS 2025. 38 de spectacole disponibile online
26 mai 2025, 11:13
Golde Danit Berkovitz, nepoata lui Herman Berkowitz, medicul premierului Netanyahu, a adus „Mireasa de aur” pe scena Teatrului Evreiesc din București
25 mai 2025, 09:00
Omul cel Bun din Sîciuan. Regizorul Boris Focșa ne provoacă: Poate supraviețui bunătatea în lumea în care trăim? Răspunsul l-au dat actorii, pe scena Teatrului Infinit
23 mai 2025, 18:10
Golde-Danit, nepoata medicului personal al premierului Netanyahu, pe scena Teatrului Evreiesc din București
21 mai 2025, 21:41
Visul unei nopți de vară, O noapte furtunoasă și Take, Ianke și Cadâr, în iunie pe scenele din România
14 mai 2025, 13:24
Premiera “Omul cel Bun din SÎciuan” – o parabolă modernă despre fragilitatea binelui într-o lume nedreaptă
14 mai 2025, 08:10
Ce urmează, luni, după alegeri? O farsă lirică în trei acte! Sunteți invitați la o seară plină de umor cu Siciliana, o comedie de neratat
13 mai 2025, 08:12
Marius Bodochi, Florin Piersic jr. și Pavel Bartoș, la Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”
08 mai 2025, 15:01
Fluturi, Fluturi…” și „Old Love”, spectacole de teatru ce deschid luna iunie
08 mai 2025, 10:36
Trupe din SUA, Israel și Polonia la cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Idiș TES FEST
07 mai 2025, 12:40
Vineri, 9 mai, sunteți invitați la Teatrul Apropo, București, la „Cazul Țundrea”
27 apr 2025, 22:55
Iar vine barza? O comedie spumoasă, plină de încurcături, cu tot soiul de aventuri şi năzbâtii ale personajelor - la TNB
26 apr 2025, 20:50
  „Străzi deschise – București” se suspendă în weekendul 26-27 aprilie
25 apr 2025, 13:40
Regina mamă, Gaițele, Genul acuzativ și Dragi părinți, în luna mai pe scenele din România
23 apr 2025, 11:03
A murit Julieta Szonyi, Otilia din "Felix și Otilia" și Adnana din "Toate pînzele sus!" / video
18 apr 2025, 12:27
„Mama păcălită” – premiera de balet a primăverii la Opera Comică pentru Copii
15 apr 2025, 12:09
Gala Premiilor UNITER văzută de...
15 apr 2025, 08:26
Procesul lui Eichmann a avut premiera absolută la Opera Naţională Bucureşti
30 Martie 2025, 18:38
„Stați liniștiți, marinarilor, că vă duc în America! Stați liniștiți!”. Cum a fost sancționat grupul VOUĂ de regimul lui Ceaușescu, primul oltean al țării
14 Martie 2025, 13:23
„Cel mai bun show umoristic din 2025!” – Spectacolul aniversar „VOUĂ”, pe 16 martie la Teatrul Tănase
11 Martie 2025, 18:48
Rebengiuc, pe scena de la Bulandra în beneficiul Fundației Regale. ”Tatăl”, în regia lui Cristi Juncu, pe 16 aprilie
11 Martie 2025, 15:23
Alchimistul, o comedie neconvențională, are premiera pe 7 și 8 martie, la Teatrul Apropo
21 feb 2025, 08:09
Roxana Lupu dezvăluie secrete despre meseria de actor: „Disciplina este mai importantă decât talentul”
14 feb 2025, 17:36
Roxana Lupu, actrița care a jucat-o pe Regina Maria, revine pe scenă cu un thriller psihologic inedit
14 feb 2025, 21:29
Astăzi este ziua marelui Matei Vișniec, o personalitate națională și internațională, un dramaturg ale cărui piese se joacă pe toate scenele lumii
29 ian 2025, 19:10
Regele Desculț, după Gogol, la Teatrul În Culise
14 ian 2025, 11:47
UNITER se alătură apelului lansat de Teatrul "Maria Filotti" din Brăila pentru actrița Narcisa Novac
14 ian 2025, 11:01
„Ce cauți tu aici?” – Maia Morgenstern, umilită în propriul teatru după 45 de ani de carieră
13 ian 2025, 22:10
Maraton teatral la Palatul Bragadiru – Sala Teatrului Godot în luna ianuarie
07 ian 2025, 13:58
Teatrul Nottara: Mircea Diaconu - artist emblematic al teatrului şi al filmului românesc
14 dec 2024, 23:44
Mesia: Povestea fascinantă a credinței și deziluziei, pe scena Teatrului Evreiesc de Stat
04 dec 2024, 16:36
Doliu în teatrul românesc: A murit actorul Andrei Ionescu
27 noi 2024, 15:16
Showcase PREMIERELE Teatrului Apropo 2024! Super creații ale unor tinere echipe de artiști care au umplut sălile
19 noi 2024, 17:50
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Divorțul nu înseamnă sfârșitul vieții relaționale. Cristina Iordache: Cum să transformi despărțirea într-o nouă etapă / video
acum 10 minute
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
acum 10 minute
Renault a numit un nou director la Dacia. Cine e Katrin Adt
acum 22 de minute
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde rădăcini în diaspora
acum 49 de minute
PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?
acum 56 de minute
Sectorul 4 rămâne fără apă caldă. Ce blocuri din capitală sunt afectate
acum 58 de minute
AFM lansează în septembrie mult așteptatul Program Rabla pentru persoane fizice 
acum 1 ora 3 minute
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului președinte al parlamentului
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
pe 31 August 2025
Nicușor Dan este între P și P
pe 31 August 2025
Daniel Zamfir: PSD nu va accepta o astfel de măsură
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel