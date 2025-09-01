Înapoi la Operă: OCC întâmpină publicul cu o nouă stagiune spectaculoasă în 2025

La început de toamnă, copiii se întorc la școală, iar familiile revin în sălile de spectacol.

Opera Comică pentru Copii (OCC) deschide stagiunea 2025–2026 cu unul dintre cele mai îndrăgite musicaluri din toate timpurile: „Sunetul muzicii”, programat între 12 și 28 septembrie 2025. Spectacolul poartă semnătura lui Răzvan Mazilu și aduce pe scenă povestea Mariei, tânăra plină de energie și sensibilitate, care transformă viața familiei von Trapp prin dragoste, disciplină și optimism.

Cu o muzică nemuritoare și o distribuție impresionantă, producția OCC este adresată în special publicului tânăr, păstrând în același timp magia originalului. „Sunetul muzicii” este un titlu cu rezonanță universală, un elogiu adus forței de a rămâne curajos și plin de speranță în vremuri de schimbare. Alegerea acestui spectacol ca deschidere a stagiunii confirmă direcția OCC de a aduce pe scenă producții emblematice, prezentate cu prospețime și sensibilitate artistică.

Bebe Fest OCC – ediția de toamnă 2025

Grădina OCC va găzdui, între 12 și 28 septembrie 2025, o nouă ediție a Bebe Fest, festivalul dedicat exclusiv copiilor între 0 și 3 ani. Evenimentul propune o selecție inspirată de spectacole, ateliere și experiențe senzoriale menite să stimuleze curiozitatea și bucuria celor mai mici spectatori.

Programul include activități senzoriale precum Labirintul Senzorial și Satul Bebelușilor, dar și spații dedicate explorării și jocului, precum Bebe Aventura Parc. Nu lipsesc atracțiile ludice – caruselul și trenulețul – alături de Muzeul Unicornilor și Aleea BebeFest, unde copiii se pot bucura de activități creative în aer liber. Părinții beneficiază de spații special amenajate pentru relaxare, inclusiv o cameră de alăptare și o zonă destinată somnului celor mici.

Un punct de atracție aparte îl constituie spectacolele și atelierele dedicate universului Bubu. „Bubu la mare” este un spectacol senzorial care invită copiii într-o călătorie subacvatică plină de culoare și muzică, iar Atelierele Bubu – dedicate muzicii, precum și jocului și emoțiilor – sunt gândite să sprijine dezvoltarea cognitivă și emoțională a celor mici, într-un cadru sigur și prietenos.

Festivalul se desfășoară vinerea între orele 16:00 și 20:00, iar sâmbăta și duminica între 10:00 și 20:00, începând cu 12 septembrie 2025. Accesul este gratuit, iar activitățile interactive se realizează pe baza Cardului OCC, disponibil la Magazinul OCC.

Atelierele „Micul Artist”

OCC continuă să se concentreze pe educația non-formală a copiilor prin programul Atelierele „Micul Artist”, dedicat celor până la 18 ani. Atelierele oferă un cadru în care micii participanți descoperă, pas cu pas, diverse forme de expresie artistică și își dezvoltă creativitatea, imaginația și încrederea în sine.

De la teatru, improvizație și regie, la balet, dans modern, street dance sau dansuri populare, de la canto și cor până la pictură, ceramică și scenografie, oferta este una diversă și adaptată tuturor vârstelor. Programul include și ateliere de dezvoltare personală și gândire critică, precum șah, debate sau comunicare, care completează armonios componenta artistică.

Pentru stagiunea 2025–2026, Atelierele sunt structurate în două module: primul se desfășoară între 22 septembrie 2025 și 24 ianuarie 2026, cu preselecții programate între 15 și 20 septembrie, iar al doilea are loc între 2 februarie și 31 mai 2026, după preselecțiile din perioada 26–31 ianuarie. Taxa de participare este de 490 de lei pentru fiecare modul, iar înscrierile se fac online, prin site-ul OCC.

Premierele stagiunii 2025–2026

Pe lângă reluările așteptate de public, stagiunea aduce patru titluri noi, fiecare adresat unui segment diferit de vârstă și de interes. „Bubu, simfonie în farfurie”, regizat de Andreea Soare și Irina Furdui, va putea fi urmărit la Sala UnderGrant începând cu 10 octombrie 2025. Salonul Mozart va găzdui, din 14 februarie 2026, spectacolul interactiv „Fantoma și Magicianul”, semnat de Bogdan Muntean, o experiență inedită care îmbină umorul cu iluzionismul. Sala Mare va fi scena unor producții de anvergură, începând cu musicalul licențiat internațional „Charlie și fabrica de ciocolată”, regizat de Emil Pantelimon, programat din 6 martie 2026, și continuând cu celebra operă comică „Gianni Schicchi” de Puccini, în regia lui Cristian Mihăilescu, care va avea premiera pe 24 aprilie 2026.

Opera Comică pentru Copii își reafirmă astfel misiunea de a aduce arta mai aproape de copii și familii, prin spectacole de calitate, programe educative și evenimente dedicate celor mai mici spectatori. OCC este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, ,,Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, ,,Petreceri de ziua de naștere”, „Aventura Parc”, „Abonamente” sau „Voluntariat”.

Mai multe informații despre program și bilete sunt disponibile pe www.operacomica.ro.

