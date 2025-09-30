€ 5.0783
Data publicării: 08:21 30 Sep 2025

„VIRAL – o perifeerie queer” de Bogdan Georgescu, în premieră la Teatrul Masca
Autor: Anca Murgoci

VIRAL afiș
 

Teatrul Masca pregătește prima premieră a stagiunii 2025-2026, care stă sub îndemnul „#curaj!”

Spectacolul de artă activă „VIRAL – o perifeerie queer”, scenariul și regia Bogdan Georgescu. Avanpremiera și premiera producției au loc pe 4 și 5 octombrie, de la ora 19:00. Următoarea reprezentație este programată pentru 17 octombrie de la aceeași oră. 

DESPRE #CURAJ! LA TEATRUL MASCA

„Curajul, azi, nu e despre eroi. E despre a-ți asuma adevărul: că suntem o instituție culturală fragilă într-o țară fragilă. Că arta nu generează profit și nu umple conturi, dar poate repara fisuri în comunitate. Că deși visăm la mari spectacole, azi e cel puțin la fel de important să ținem oamenii împreună. 

Că deși am vrea să construim scenografii spectaculoase, acum trebuie să construim relații. Că teatrul nu trebuie doar să strălucească, ci să fie și folositor. Că nu ne putem ascunde precaritatea în spatele luminii reflectoarelor, ci o aducem cu noi pe scenă, asumat. Curajul e să mergi pe contrasens.” (Catinca Drăgănescu, manager interimar al Teatrului Masca)

DESPRE VIRAL 

„VIRAL este spațiul protejat în care explorăm și nuanțăm performativitatea identității de gen, convenționalitatea acesteia și posibilitățile de fluidizare. Ne jucăm de-a multiplele binarități și contraste. „Bărbat” și „femeie” sunt doar două dintre infinite posibilități de reprezentare ale genului, iar dreptul fiecăreai/uia de identificare ține de libertatea fundamentală a ființei umane pentru care noi, persoanele queer, luptăm în fiecare zi, prin simpla noastră existență.

VIRAL este un spectacol de teatru queer & allies care observă, chestionează și analizează multiple perspective cu care persoanele de gen non-conforme se confruntă zilnic, în fiecare moment, cu ele însele, cu apropiații, cu lumea, pentru a pur și simplu fi.” (Bogdan Georgescu, regizor)

