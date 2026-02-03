Premieră la Sala Palatului. Ucraineanca Ganna Muromtseva în Lacul Lebedelor (Recenzie)

Al doilea val de zăpadă din acest an nu i-a ținut departe pe bucureșteni de un spectacol consacrat de balet, dar cu un element special. Ukrainian Classical Ballet, în frunte cu Ganna Muromtseva, au bucurat, în premieră, ochii celor peste 4.000 de spectatori adunați în sala de pe Ion Câmpineanu.

Timp de două ore, cu mic, cu mare, spectatorii au privit cu sufletul la gură intriga și deznodământul în patru acte al acestei reprezentații. Lacul Lebedelor este despre lupta dintre bine și rău, jurământ, despre trădare și nu în ultimul rând, despre iubire.

Balerina Ganna Muromtseva, prim solistă a Teatrului de Operă şi Balet din Kiev şi nume de referinţă în Baletul Naţional al Ungariei, i-a impresionat pe spectatori prin duioșia mișcărilor, prin piruete, prin interpretarea de excepție a protagonistei Odette/Odile, dar mai ales prin lumina specială pe care o dă mizanscenei dar și compoziției lui Ceaikovski.

„Cariera sa impresionantă include apariții pe cele mai importante scene ale lumii, în țări precum Japonia, China, Germania, Italia și multe altele. Formată la una dintre cele mai prestigioase școli de balet din Europa de Est, Ganna Muromtseva este apreciată pentru eleganța sa, forța dramatică și rafinamentul tehnic.

Din 2022, artista face parte din Baletul Național al Ungariei, unde a interpretat roluri memorabile în producții precum: Lacul lebedelor, Don Quijote, Spărgătorul de nuci și 5 Tangos, demonstrând o versatilitate artistică remarcabilă”, arată organizatorii spectacolului.

Povestea originală

În primul act, o prințesă este transformată în lebădă prin blestemul unui spirit malefic (Rotbart). Independent de acest episod, la majoratul prințului Siegfried este organizat un bal unde acesta ar trebui să își aleagă o mireasă, lucru care nu se întâmplă iar actul se încheie cu prințul pregătit să vâneze un stol de lebede care tocmai ajunsese pe lac.

În actul doi, chiar atunci când e pregătit să apase pe trăgaci, țintind cea mai frumoasă lebădă din stol, prințul se oprește. Nu mai face acest lucru după ce lebedele se transformă la loc iar prințesa îi povestește blestemul pe care îl îndură. Aceasta îi povestește că blestemul poate fi dezlegat doar prin iubire. Astfel prințul Siegrfried îi jură iubire prințesei Odette.

În cel de-al treilea act protagonistul cade în capcana aceluiași Rotbart. Acesta din urmă apare la un alt bal al prințului și îl face pe prinț să se îndrăgostească de fiica sa (Odilia) făcând ca jurământul de iubire față de Odette să fie compromis.

În ultimul act, Sigefried îi mărturisește prințesei-lebădă greșeala sa și îi cere iertare. Într-o confruntare între Sigefried și Rotbart iubirea față de Odette învinge iar astfel vraja este distrusă.