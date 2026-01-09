Unde ieșim în weekend: Teatrul Coquette din București oferă câteva reprezentații ofertante

În weekendul 10 - 11 ianuarie, Teatrul Coquette din București înâmpină publicul la început de an cu hohote de râs, emoție și senzualitate. Așadar, un sfârșit de săptămână foarte diversificat.

Programul spectacolelor:

Pentru adulți

10 ianuarie, ora 19:00 – FRIDA: VIVA LA VIDA! de Humberto Robles

O altfel de biografie a Fridei Kahlo, o poveste plina de speramță și candoare, un Portet al

singurătății și al imaginației nelimitate, un drum prin viață însoțit în permanență de moarte. O artista

desăvârșită.

Spectacolul este realizat cu sprijinul UNITER.

Cu: Ruxandra Bălașu și Ion Tudorache, regia: Ruxandra Bălașu

11 ianuarie, ora 19:00 – NOPȚILE BARBARE, după 1001 Nopți

Spectacol nerecomandat sub 16 ani, inspirat din 1001 Nopți, premiat la festivaluri internaționale

de teatru, care urmărește dezvoltarea relației dintre Șeherezada și crudul rege Șahriar.

Cu: Ruxandra Bălașu și Ovidiu Ușvat, regia: Ingrid Bonța

Pentru copii:

10 ianuarie, ora 11.00 - VULPEA ȘI CORBUL după LaFontaine

Un spectacol plin de umor și cu o morală puternică despre prietenie și iertare, despre șiretenie și

zgârcenie, despre păcăleală și împăcare.

Cu: Ruxandra Bălașu, Celina Nițu și Ingrid Bonța

