Unde ieșim în weekend: Teatrul Coquette din București oferă câteva reprezentații ofertante

Teatrul Coquette din București are un program diversificat pentru acest weekend.
În weekendul 10 - 11 ianuarie, Teatrul Coquette din București înâmpină publicul la început de an cu hohote de râs, emoție și senzualitate. Așadar, un sfârșit de săptămână foarte diversificat.
Programul spectacolelor:
Pentru adulți
O altfel de biografie a Fridei Kahlo, o poveste plina de speramță și candoare, un Portet al
singurătății și al imaginației nelimitate, un drum prin viață însoțit în permanență de moarte. O artista
desăvârșită.
Spectacolul este realizat cu sprijinul UNITER.
Cu: Ruxandra Bălașu și Ion Tudorache, regia: Ruxandra Bălașu
https://www.mystage.ro/spectacole/frida-viva-la-vida-4555/date/41704
Spectacol nerecomandat sub 16 ani, inspirat din 1001 Nopți, premiat la festivaluri internaționale
de teatru, care urmărește dezvoltarea relației dintre Șeherezada și crudul rege Șahriar.
Cu: Ruxandra Bălașu și Ovidiu Ușvat, regia: Ingrid Bonța
https://www.mystage.ro/spectacole/noptile-barbare-872/date/41670
Pentru copii:
Un spectacol plin de umor și cu o morală puternică despre prietenie și iertare, despre șiretenie și
zgârcenie, despre păcăleală și împăcare.
Cu: Ruxandra Bălașu, Celina Nițu și Ingrid Bonța
https://www.mystage.ro/spectacole/vulpea-si-corbul-451/date/41728
Rezervări și informații: 0754 990 017
