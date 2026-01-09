€ 5.0887
Unde ieșim în weekend: Teatrul Coquette din București oferă câteva reprezentații ofertante
Data publicării: 16:00 09 Ian 2026

Unde ieșim în weekend: Teatrul Coquette din București oferă câteva reprezentații ofertante
Autor: Vlad Roibu

Afis nou Vulpe

Teatrul Coquette din București are un program diversificat pentru acest weekend.

 

În weekendul 10 - 11 ianuarie, Teatrul Coquette din București înâmpină publicul la început de an cu hohote de râs, emoție și senzualitate. Așadar, un sfârșit de săptămână foarte diversificat.

Programul spectacolelor:

Pentru adulți

  • 10 ianuarie, ora 19:00 – FRIDA: VIVA LA VIDA! de Humberto Robles

O altfel de biografie a Fridei Kahlo, o poveste plina de speramță și candoare, un Portet al
singurătății și al imaginației nelimitate, un drum prin viață însoțit în permanență de moarte. O artista
desăvârșită.

Spectacolul este realizat cu sprijinul UNITER.
Cu: Ruxandra Bălașu și Ion Tudorache, regia: Ruxandra Bălașu
https://www.mystage.ro/spectacole/frida-viva-la-vida-4555/date/41704 



  • 11 ianuarie, ora 19:00 – NOPȚILE BARBARE, după 1001 Nopți

Spectacol nerecomandat sub 16 ani, inspirat din 1001 Nopți, premiat la festivaluri internaționale
de teatru, care urmărește dezvoltarea relației dintre Șeherezada și crudul rege Șahriar.
Cu: Ruxandra Bălașu și Ovidiu Ușvat, regia: Ingrid Bonța
https://www.mystage.ro/spectacole/noptile-barbare-872/date/41670



Pentru copii:

  • 10 ianuarie, ora 11.00 - VULPEA ȘI CORBUL după LaFontaine

Un spectacol plin de umor și cu o morală puternică despre prietenie și iertare, despre șiretenie și
zgârcenie, despre păcăleală și împăcare.
Cu: Ruxandra Bălașu, Celina Nițu și Ingrid Bonța
https://www.mystage.ro/spectacole/vulpea-si-corbul-451/date/41728

Rezervări și informații: 0754 990 017

Comentarii


