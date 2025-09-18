Cultura bucureșteană, din provizorat în provizorat. „Cea mai nouă” oprire: Andreea Sumanariu

Potrivit informațiilor disponibile public, Andreea Sumanariu a activat anterior ca expert în marketing la PMB și consilier în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Declarația sa de avere din 2024 indică un apartament achiziționat în 2021, un cont de 40.000 de lei, venituri salariale de 66.161 de lei și 40.000 de lei din drepturi de autor.

Andreea Sumanariu îl succede în funcție pe George Borună, care a condus pentru scurt timp instituția, încercând să pregătească concursurile pentru managerii instituțiilor de cultură subordonate PMB și CGMB. Marinela Țepuș notează că noua directoare preia o „moștenire complicată”, cu instituții culturale aflate „la minima rezistență” și avertizează că în spațiul public circulă deja zvonuri privind posibile comasări de teatre.

„NOUA DIRECTOARE A CULTURII PMB-iste și câteva însemnări răzlețe despre starea teatrelor pe care le "moștenește"! (Pamflet)

Am căutat cu asiduitate CV-ul dnei/drei ANDREEA SUMANARIU. M-a ajutat cineva cu niște "cioturi", iar eu am găsit o declarație de avere din iunie 2024, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, făcută în calitate de consilier. Din această ultimă declaratie de avere (chiar ultima, că nu va mai fi obligată să le facă publice, conform hotărârii CCR), aflăm că dna/dra Andreea Sumanariu beneficiază de:

Un apartament micuț achiziționat în 2021;

Un cont de 40.000 de lei (Banca Transilvania);

Venituri din salariu: 66.161 de lei;

Drepturi de autor, nu de la vreo entitate (instituție, firmă), ci de la o... adresă: bd Iuliu Maniu 15H: 40.000 de lei. (Asta cu adresa e cel puțin hilară, dacă n-o fi vreo strategie!)

Activă pe mai multe pagini de socializare, de unde aflăm că este și (în prezent, poate doar) expert în marketing la Primăria Municipiului București. Pe căi jurnalistice, aflu că a sosit la Direcția Cultură, Invățământ, Turism odată cu Domnul George Borună, despre care aud că s-a întors de unde-a venit.

Înainte de a face speculații pe tema noului directorat al culturii PMB-iste, nu pot să nu mă-ntreb de ce o fi părăsit-o Domnul Borună?! Cultura, desigur! Că părea și onest, și pus pe fapte; avea o singură hibă: se lauda că n-a văzut decât două spectacole de teatru în viața dumnealui și că asta îl ajută să rămână... "echidistant". (I-)am spus că nu poți lucra cu teatrele fără să le cunoști, că așa (s-)a crezut si dna Liliana Maria Toderiuc-Fedorca ("echidistantă"), pân-a fost detașată la Ministerul Educației. Că de "echidistantă" ce-a fost a schimbat numai o parte dintre manageri, pe restu' i-a făcut interimari și când să se apuce de concursuri, n-a mai găsit "specialiști" obedienți, care să dea note după dictare.

Da', în afară de povestea cu mersul la teatru, chiar mi s-a părut un om de treabă și dornic să rezolve irezolvabilele concursuri pentru posturile de manager(i) din instituțiile culturale din subordinea PMB și CGMB. A spus că, dacă nu le face într-un termen pe care și l-a impus, se întoarce la Turism. Că tocmai pentru concursuri a și acceptat postul! Oare de asta o fi plecat? Dacă, da, toată admirația și respectul pentru dumnealui, chiar dacă n-a izbutit nici măcar să le înceapă.

Ce a reușit totuși să facă Domnul George Borună în scurtul său directorat? A reușit să mai tempereze entuziasmul juvenil cu care managerii speciali ai dlui fost primar general și-au croit propria carieră regizorală pe banii Primăriei Generale, deschizând o adevărată cooperativă de proiecte în interes personal sub deviza: "Eu la tine, tu la mine". Campion absolut al acestei inițiative rămâne, indubitabil, Alexandru Dumitru Mâzgăreanu, managerul numit temporar la Teatrul "Nottara", care din 2022 până în prezent a realizat mai multe spectacole decât în toată cariera sa de dinainte de a fi șef. Majoritatea în teatrele bucureștene, normal! Pe bani de la Primărie șî în timpul serviciului (ramas neonorat, că n-avea când; d'aia și-a și luat directoare adjunctă, să-i țină locu' cum ar veni).

Dar să ne întoarcem la dna/dra Sumanariu. Presupun că și dânsa e "echidistantă", tot pentru că n-ar fi mers prea des la teatru. Că n-avea când cu atâtea schimbări în carieră (și e și tânără). Dacă-i pe-așa, îi prevăd un sejur scurt la șefia Culturii, mai mult o trecere pe la/ pe lângă...

Din sumarele informații biografice pe care le-am găsit se poate deduce că e deșteaptă. Din fotografii reiese că-i frumoasă. Insuficient pentru a rămâne la Cultura PMB-istă, în halul în care se găsește aceasta acum. De fapt, așa cum a fost lăsată moștenire de la fostul primar general, actualul președinte al României. De cultură zic că e într-un hal fără de hal...Să recapitulăm: 17 instituții de spectacole (Teatrul "Nottara", Teatrul "Bulandra", Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrul de Revistă "Constantin Tănase", Teatrul "Ion Creangă", Teatrul Țăndărică, Teatrul Masca, Teatrul "Stela Popescu", Teatrul Excelsior, Teatrul Dramaturgilor Români, Opera Comică pentru Copii, Centrul Cultural "Ioan Dalles", Circul Metropolitan București) la care se adaugă trei muzee (Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Municipiului București, Muzeul Copiilor), o bibliotecă (Biblioteca Metropolitană București) și Casa de Cultură "Friedrich Schiller" cu manageri interimari/numiți temporar. Centrele culturale nu se pun că au directori angajați pe perioadă nederminată, nu manageri numiți temporar sau interimari de peste trei ani.

Acu' e bine, că, în lungile numiri "provizorii", toti au căpătat "experiență". De fapt ăia numiți "special", că cei care nu au mai fost schimbați de către dna Fedorca din cauza scandalului mediatic iscat cu ocazia evaluărilor neghioabe din 2022, au experiență, slavă Domnului, da' nu cred că mai corespund ideologic. Și nici nu prea mai sunt, că unii s-au retras la final de mandat, alții și-au dat demisia. În prezent, teatrele funcționează la minima rezistență, cu bani puțini spre deloc pentru proiecte culturale, cu site-uri noi (pentru astea s-au mai găsit niște bugete) de pe care a dispărut tot trecutul instituțiilor, că deh, la vremuri noi, cadre noi (parcă am mai trecut prin asta); istoria trebuie "eradicată". Nu mai există festivaluri; nu i-au plăcut dlui fost primar general (actual președinte).

Cel mai probabil îl inhibau! Și nici nu-i mai foloseau la imagine; erau pentru intelectualii aia pe care oricum îi "vrăjise" cu premiile luate, acum 40 de ani, la olimpiadele de mate. Există un singur eveniment, stradal, Străzi deschise. O aglomerare de spectacolașe culese de pe la teatrele de stat, companii particulare, artiști liber profesioniști, fară cap și fără coadă, numai cât să umple Calea Victoriei la sfârșit de săptămână. S-o umple la propriu! Străzi deschise rămâne singura "emanație" a inteligenței dnei Liliana Maria Toderiuc-Fedorca.

Și această "emanație" s-a produs prin distrugerea altui festival, inițiat pe vremea Domnului Primar General Sorin Oprescu și continuat în mandatul Doamnei Primar General Gabriela Firea: "Bucureștii lui Caragiale". O minune de manifestare, cu scene și echipamente tehnice, cu scaune pentru spectatori. Dna Fedorca a înlocuit scenotehnica cu asfaltu', și uite că se poate și-așa! Cultura la/pe șosea! Cu mâinile goale! Pe unde se apucă, un fel de bâlci de mai de mult adus în actualitate... Cât despre teatre, au dat-o pe social, pe arta cu tendință.

Acu' încep să se întoarcă la titlurile majore ale dramaturgiei universale; s-a băgat de seamă că se vinde mai bine și cum nu mai sunt bani de proiecte, buni și marii dramaturgi la ceva! Nu mai există strategie, nu mai există identitate, toate teatrele fac spectacole "de public" si/sau "artă cu tendință"! Toate subzistă sub deviza schimbării, dar numai Masca face pași către o reală transformare. "Bulandra" își vede de treabă pe traiectoria aleasă mai de mult, iar la Odeon este invitat Silviu Purcărete. Cam asta-i "moștenirea" doamnei/domnișoarei Andreea Sumanariu. Să-i urăm bun venit și să sperăm că nu-și va incepe noul "job" cu niscaiva comasări. Că prin târgu' Bucureștilor cam așa se zvonește!!! Iar interimarii d'aia sunt interimari, să se supună!”, a scris Marinela Țepuș, critic de teatru.

