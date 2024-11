Nicoleta Hâncu e actrița protagonistă din "Anul nou care n-a fost”, câștigător al Marelui Premiu al secțiunii Orizzonti de la Festivalul de film de la Veneția. Nicoleta Hâncu își amintește că provocările carierei sale sunt cuprinzătoare, că a te bucura și a fi liber, imperativele morale, sunt mai importante decât a te concentra pe arta pe care vrei să o primească ceilalți de la tine.

Într-un podcast despre viața profesională și personală a uneia dintre actrițele îndrăgite ale lumii artei noastre, Nicoleta Hâncu a vorbit despre cum convingi în 10 minute că ești cel mai bun.

Cum convingi în 10 minute că ești cel mai bun? Nicoleta Hâncu: M-am aruncat în experiența asta fără prejudecăți

"10, 15, 20 de minute, jumătate de oră. Ce faci într-un timp foarte condensat ca să convingi un juriu să intri? Mi se pare interesant. M-am gândit de mai multe ori pentru că am avut invitați actori și-mi place să aduc actori la podcastul meu și am întrebat pe mai mulți, din diverse generații, fie cum au reușit să convingă, adică ce-ai recitat sau ce monolog ai avut sau cum faci să convingi niște oameni care sunt foarte exigenți în 10, 15, 20 de minute?", a întrebat Ionuț Vulpescu.

"Cred că avantajul pe care l-am avut atunci e că aveam 18 ani și că nu eram foarte conștientă de ce fac și ce mi se întâmplă. M-am aruncat în experiența asta fără prejudecăți... Exact cum spuneai, cred că a fost un avantaj, când nu știam de fapt pe nimeni.

Am ajuns aici, mi s-a părut un vis să pot să studiez la facultatea asta și cumva am făcut tot ce am știut eu mai bine. Adică ce înseamnă asta? Nu am stat să mă analizez în timp ce făceam, nu am încercat să gândesc sau să mă gândesc ce o să meargă sau ce nu merge sau ce ar fi mai bine, ce ar fi mai prost. Pur și simplu m-am dus cu toată energia și încrederea și am făcut tot ce pregătisem, adică monolog, poezii, moment de cântat, totul până la capăt.

Nu știu cum a fost și îți dai seama că nu țin minte pentru că, așa cum spuneai și tu, de fapt sunt vreo 10 minute maxim în care tu ai timp să convingi oamenii.

Nu știu ce am făcut, știu că am intrat, am fost ca un, am mai zis asta o dată, ca un uragan, am făcut tot ce am putut și am ieșit. Și mi-am gândit că m-a sunat mama după aia să mă întrebe cum a fost și mi-am zis nu știu, realmente nu știu ce am făcut, pentru că ... m-am desprins de mine, nu a fost... singura chestie care mi-a rămas într-adevăr în minte e că la un final trebuia să cânt și am cântat o melodie populară, cred că din Transilvania, nu știu că am mai întrebat oamenii și nu au auzit de ea și mi-am gândit că toată comisia cânta și aplauda odată cu mine", a declarat Nicoleta Hâncu.

"Și comisia auzise...", a completat Ionuț Vulpescu.

"Și da. Și în capul meu era, e de bine? Oare le place? Sau sunt atât de penibilă încât se face mișto de mine?", a spus Nicoleta Hâncu.

Vezi mai multe în VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News