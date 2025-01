„Ce cauți tu aici?” – Maia Morgenstern, umilită în propriul teatru după 45 de ani de carieră

Citește și: Noua metodă de înșelătorie pe WhatsApp face victime în România: Schema 1800 - la ce trebuie să fiți atenți

Printr-o postare pe rețelele sociale, artista a relatat cum i-a fost contestată prezența în Teatrul Evreiesc de Stat (TES), unde activează de 45 de ani. „Ce caută asta în teatru?” – este fraza care a declanșat o furtună de reacții.

„Astăzi, când am ajuns în teatru, la muncă, la repetiție, mi-a fost contestat dreptul de a intra. De a mă afla în incinta Teatrului Evreiesc de Stat, unde muncesc de 45 de ani. Se pune sub semnul întrebării dreptul meu de a munci în teatru, ca actriță. «Ce cauți tu aici? De ce ești tu astăzi aici? Cu ce drept?», am fost întrebată. Am preferat să mă strecor pe lângă pereți. Să nu răspund. Să nu dezvolt un conflict. Dar mi-a stat mintea în loc. Am tăcut. Am greșit. De multă vreme sunt supusă unor atacuri imunde, mizerabile. Nedemne. Calomnioase. Defăimare”, a scris Maia Morgenstern pe Facebook.

Actrița a evitat să dezvăluie identitatea persoanei care a adresat aceste întrebări jignitoare, preferând să apeleze la justiție.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Personalități precum Oana Pellea, Emilia Popescu, Chris Simion-Mercurian și Laurențiu Damian au exprimat indignare și solidaritate. „Cum este cu putință o asemenea mizerie?”, „Așa ceva nu e de trecut cu vederea, așa ceva trebuie expus și amendat imediat” – au fost doar câteva dintre mesajele transmise.

Regizorul Laurențiu Damian a punctat gravitatea situației: „Când îi spui unui actor «ce cauți în teatru?» e ca și cum i-ai spune «ce mai cauți în viață?». În teatru, nu te duci la serviciu, ci îți urmezi destinul. Nici scândura scenei nu i-a spus Maiei «iar ai venit?!», ci s-a bucurat că e călcată și în fiecare seară aude și ea aplauzele”.

Oana Pellea a propus chiar un protest public în fața Teatrului Evreiesc de Stat: „Eu pot să fiu mâine în fața Teatrului Evreiesc să protestez pentru asta. Spune-mi dacă pot, și acolo sunt”.

Maia Morgenstern a subliniat că nu dorește să transforme acest episod într-un linșaj public: „Sunt total și definitiv împotriva linșajului. De orice fel. Umilirea publică a unui om sau instituții duce la mai multă suferință. Eu n-am să cad în această capcană, n-am să mă las provocată”.

Ea a transmis un mesaj plin de curaj: „Voi alege mereu non-violența. Voi prefera pacea, chiar renunțând la orgoliu. Și voi continua să merg la teatru. Să muncesc, să mă antrenez. Să repet. Să exist! Cu demnitate și curaj”.

În noiembrie 2024, Maia Morgenstern și-a depus demisia din funcția de manager al TES, după 12 ani în care a condus instituția. „Eu mi-am depus demisia, cu ceva timp în urmă. Dar nu asta e problema: venisem ca actriță, la muncă, la repetiții”, a explicat artista. Decizia privind înlocuirea sa revine Primăriei Capitalei.

