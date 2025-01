Astăzi este ziua marelui Matei Vișniec, o personalitate națională și internațională, un dramaturg ale cărui piese se joacă pe toate scenele lumii

Joi, 29 ianuarie, este ziua de naștere a poetului, dramaturgului, prozatorului Matei Vișniec.

Matei Vişniec, dramaturg, poet şi prozator, s-a născut la 29 ianuarie 1956, la Rădăuţi, judeţul Suceava. Şcoala primară şi liceul le-a urmat în oraşul natal (1963-1975), apoi a absolvit cursurile Facultăţii de Filosofie şi Istorie a Universităţii din Bucureşti (1976-1980), potrivit volumului "Dicţionarul general al literaturii române" (Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2009).



A fost unul dintre membrii fondatori ai Cenaclului de Luni, condus de Nicolae Manolescu. După absolvirea facultăţii, a fost profesor de istorie şi geografie în comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi. A debutat cu versuri, în 1972, la revista şcolară "Luceafărul" din Rădăuţi, iar editorial cu placheta La noapte va ninge, apărută la Editura Albatros (1980). Înainte de 1989 i-au mai apărut în România volumele Oraşul cu un singur locuitor (Editura Albatros,1982) şi Înţeleptul la ora de ceai (Editura Cartea Românească, 1984).



În 1987, piesa "Caii la fereastră" i-a fost interzisă cu doar o zi înainte de premiera programată la Teatrul Nottara. Drept urmare, Matei Vişniec a cerut azil politic în Franţa, unde s-a stabilit în 1987. În perioada august 1988 - octombrie 1989 a locuit la Londra, fiind jurnalist la BBC, secţia română, potrivit volumului Dicţionarul scriitorilor români (Editura Albatros, Bucureşti, 2002).

Revine la Paris în 1989 şi începe, ca bursier, studii doctorale de drept, pregătind teza "Rezistenţa culturală în Europa de Răsărit sub regimurile comuniste". După ce obţine diploma de studii aprofundate, abandonează doctoratul în favoarea teatrului şi a activităţii la Secţia română de la Radio France Internationale, notează "Dicţionarul general al literaturii române" (Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2009).



A colaborat la "România liberă", "Steaua", "Vatra", "Convorbiri literare", "Amfiteatru", "Cronica", "Transilvania", "Echinox", "Contemporanul", "Viaţa românească", "Secolul 20" etc.



Cea mai mare parte a operei sale a văzut lumina tiparului în Franţa. Piesele sale sunt jucate în peste 50 de ţări (între care Franţa, Polonia, Rusia, Olanda, Elveţia, Germania, Canada, Belgia, Italia, SUA, Austria, Finlanda, Republica Moldova etc.) şi traduse în peste 20 de limbi.



După 1989 piesele îi sunt jucate pe numeroase scene din România: "Sufleurul fricii" (Timişoara, 1990), "Bine, mamă, da' ăştia povestesc în actu' doi ce se-ntâmplă în actu'ntâi' (Piatra Neamţ, 1990-1991; Timişoara, 1996-1997; Bucureşti, 1998-1999), "Angajare de clovn" (Iaşi, 1991-1992), "Spectatorul condamnat la moarte" (Iaşi, 1991-1992), "Artur osânditul" (Târgu Mureş, 1992-1993), "Caii la fereastră" (Bucureşti, 1994), "Şi cu violoncelul ce facem?" (Oradea, 1995-1996; Timişoara, 1998-1999), "Ţara lui Gufy" (Botoşani, 1997-1998), "Trei nopţi cu Madox" (Bucureşti, 1998-1999) ş.a., menţionează "Dicţionarul general al literaturii române". În ianuarie 2016, piesa "Requiem" a fost pusă în scenă la Teatrul Naţional din Bucureşti.

Activitatea dramatică i-a fost răsplătită cu numeroase premii: Premiul Uniunii Scriitorilor (1984, 1992, 1996, 1998), Premiul UNITER (1991), Marele Premiu de teatru radiofonic al Societăţii Autorilor şi Compozitorilor Dramatici din Franţa (1994), Premiul Academiei Române (1998) etc. În 2009, Matei Vişniec a primit premiul european acordat de Societatea Autorilor şi Compozitorilor Dramatici din Franţa (SACD), pentru întreaga sa activitate.

La 15 ianuarie 2016, Matei Vişniec a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Mare Ofiţer.

