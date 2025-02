Roxana Lupu, actrița care a jucat-o pe Regina Maria, revine pe scenă cu un thriller psihologic inedit

Într-un interviu acordat Alexandrei Curtache în cadrul emisiunii Spectacola, Roxana Lupu a oferit detalii despre producția spectacolului. Alături de colegul său, actorul George Constantinescu, și sub regia tânărului Mike Săvuică, actrița aduce pe scenă un text inedit, care pune în prim-plan două personaje complexe.

„Este un spectacol la care am lucrat împreună cu colegul meu, George Constantinescu, și e regizat de tânărul Mike Săvuică. Este un text inedit prin ideea că atacă un subiect foarte actual și ne place foarte mult pentru că ne vorbește nouă, tuturor, fiecare dintre noi avem datorii financiare, toți ne-am dori să le ștergem așa dintr-o dată și să nu depindem de credite care se întind pe ani de zile și dacă putem face asta imediat ar fi minunat. Este un fel de Squid Game, dar cu mai puține personaje, este un thriller psihologic”, a declarat Roxana Lupu.

O poveste captivantă, într-un format neconvențional

Piesa „I.D.I.O.T.” aduce în fața publicului două personaje inedite: doctorița Edel, interpretată de Roxana Lupu, și un om simplu de afaceri, jucat de George Constantinescu. Povestea lor se desfășoară într-un cadru tensionat, în care sunt supuși unui experiment psihologic, iar rezultatul rămâne incert până la final.

„Mi-a plăcut foarte mult piesa pentru că rar găsești o piesă în două personaje să nu fie vorba despre un cuplu, despre două persoane care s-au despărțit sau doresc să fie împreună, găsești rar așa ceva și când găsești un spectacol, un text care vorbește despre două tipologii de personaje, personajul meu, doctorița Edel și personajul lui George, un om simplu care are o afacere și care se întâlnesc într-un context în care trec prin niște experimente. La sfârșit experimentul este încununat cu succes sau nu. Mai presus de toate contează cum trec personajele prin acest experiment. Este un thriller psihologic, începe destul de lejer, dar se complică și ce ne place și ce ne-am dorit toți este să punem spectatorul pe gânduri, pentru că toți cei implicați în acest proiect considerăm că este nevoie mai mult ca oricând de spectacole care te pun pe gânduri, te fac să intri în zona de introspecție”, a explicat actrița.

Experiență imersivă pentru spectatori

Un alt aspect inedit al spectacolului este modul în care publicul este integrat în atmosferă. Scena este ridicată și înconjurată de spectatori pe toate laturile, oferindu-le o perspectivă intimă asupra acțiunii.

„Jucăm în mijlocul publicului. Toată scena este înconjurată de public pe toate laturile, iar scena este ridicată. Spectacolul se joacă la Teatrul Godot, la Palatul Bragadiru. A fost o provocare pentru că publicul este foarte aproape de noi, iar ei mai pot bea un pahar de vin, cât timp noi suntem în mijlocul acțiunii. Într-adevăr este inedit. Contează foarte mult să îl prinzi pe spectator și mai ales în ziua de astăzi când lumea are o atenție destul de limitată, este important să îi prinzi instantaneu. Sperăm și ne străduim să face asta de fiecare dată, ca să mai lase paharul jos și să se uite și la noi”, a spus Roxana Lupu.

Un spectacol care pune întrebări esențiale

Prin „I.D.I.O.T.”, echipa creativă își propune să provoace spectatorii la introspecție. Întrebată dacă publicul interacționează cu actorii în timpul spectacolului, Roxana Lupu a mărturisit că, deși până acum nimeni nu a interacționat direct cu actorii în timpul reprezentației, nu este exclus ca acest lucru să se întâmple, deoarece este o piesă care te pune pe gânduri.

„Momentan nu a interacționat nimeni din public cu noi, dar nu este exclus. Ideea este că spectacolul ridică niște întrebări și toată lumea cumva se gândește la acele întrebări, așa că stau pe gânduri, nu au timp să verbalizeze ceva către noi, dar s-ar putea întâmpla. La un moment dat îi auzi în public venind cu răspunsuri ei între ei”, mai transmite ea.

Roxana Lupu, actriță și producătoare

Roxana Lupu nu este doar protagonista spectacolului, ci și unul dintre producători, alături de soțul ei, Nicholas Lupu. Decizia de a se implica în producție a venit dintr-o nevoie de a aduce pe scenă un text valoros, în ciuda dificultăților de finanțare.

„Meserie de producător e o altă pălărie pe care ți-o pui în cap, ești atent la cum se cheltuie banii, dacă totul merge eficient, ești atent la partea asta mai organizatorică. Îmi place. Mi se pare că un actor are nevoie să aibă și skill-urile de business, nu doar să fie cu arta. Să știe cum promovează un spectacol, cum trebuie vândut, ce mai trebuie adăugat, luat, ca să fie un produs vandabil, dar să-și păstreze autenticitatea și valoarea.

Când am descoperit textul mi s-a părut foarte bun și nu găseam finanțare din exterior. Atunci am zis că textul acesta este mult prea valoros să nu fie pus în scenă undeva. Am ajuns să produc acest spectacol dintr-o nevoie și dintr-o frustrare, aș putea spune. Am simțit că nimeni nu o să creadă în text, în spectacolul propriu-zis la fel cum cred eu, pentru că aceasta este viziunea mea. Atunci mi-am dat seama că munca mea e nevoie să fie luată și din alte unghiuri, nu doar ca și actor”, a mărturisit actrița.

Pe lângă acest proiect, Roxana Lupu și soțul său își doresc să continue pe drumul producției teatrale. În viitorul apropiat, ei plănuiesc să colaboreze cu un teatru din Londra pentru o nouă producție, care ar urma să fie lansată în primăvară sau vară.

Cei interesați de o experiență teatrală captivantă și provocatoare pot urmări I.D.I.O.T. la Teatrul Godot pe 16 februarie.

