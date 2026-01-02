Cum sunt identificate corpurile după catastrofa de la Crans-Montana

Poliția lucrează neîncetat pentru a oferi răspunsuri victimelor și familiilor acestora. Identificarea corpurilor reprezintă o prioritate absolută.

Procesul de identificare este extrem de tehnic. Se bazează pe protocoale stabilite de Interpol și recunoscute la nivel internațional.

Dar cum se întâmplă concret acest lucru? Cum sunt identificate corpurile?

Așa cum spuneam, procesul de identificare se bazează pe protocoale stabilite de Interpol și recunoscute la nivel internațional. Acestea au ca scop garantarea unei identificări incontestabile din punct de vedere juridic a victimelor, mai ales când vorbim de catastrofe umanitare.

Interpol pune la dispoziție un cadru metodologic care se numește „Disaster Victim Identification” (DVI). Acesta se bazează pe compararea datelor post-mortem cu cele dinainte de moarte.

Primele sunt colectate de echipe specializate (medici legiști, criminaliști, stomatologi), pe baza corpurilor sau a fragmentelor recuperate. Cele din urmă sunt strânse de la familii și de la autoritățile competente, pe baza unor elemente precum fișe dentare, dosare medicale, amprente digitale sau profiluri ADN.

Aceste informații sunt corelate conform unor criterii pentru a elimina orice posibilitate de eroare. Identificarea e validată numai după o concordanță a datelor, potrivit standardelor comune tuturor statelor membre Interpol. Acest lucru permite recunoașterea internațională a rezultatelor.

O tragedie ca la Colectiv

Imaginile video de la fața locului arată focul răspândindu-se în clădire, cu oameni în afara clubului, unii dintre ei alergând și țipând, și șiruri de ambulanțe care așteptau la coadă și elicoptere care aterizau pentru a transporta victimele la spitalele din apropiere și la unitățile specializate în arsuri din alte orașe elvețiene.

Alarma a fost primită de poliție în jurul orei 1:30 (00:30 GMT). Serviciile de urgență au ajuns la fața locului în câteva minute.

Autoritățile elvețiene au primit sprijin din partea departamentului de protecție civilă al regiunii italiene Valle d'Aosta, de la granița cu Elveția: un elicopter cu specialiști în salvare montană și personal medical a fost solicitat de partea elvețiană și se află în misiune acolo începând cu ora 6:00, a anunțat serviciul italian de salvare montană.

Crans-Montana este una dintre cele mai faimoase destinații turistice din Alpii elvețieni și este de obicei complet ocupată în perioadele de sărbători precum Crăciunul și Anul Nou, atrăgând mii de vizitatori din întreaga lume. Poliția a precizat că este, prin urmare, foarte probabil ca printre victime să se afle și turiști străini.