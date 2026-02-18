Papa Leon a refuzat invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace

Invitația a ajuns la Sfântul Scaun la finalul lunii ianuarie. Răspunsul a fost negativ. Motivul ține de statutul aparte al Vaticanului în raport cu statele care ar urma să intre în acest format. Principalul diplomat al Vaticanului, Pietro Parolin, a explicat marți, după o întâlnire cu oficiali italieni, că refuzul vine „din cauza naturii sale particulare, care este în mod evident diferită de cea a altor state”, potrivit Vatican News.

Consiliul pentru Pace, condus de Donald Trump, ar urma să supervizeze demilitarizarea și reconstrucția Gazei, în cadrul unui armistițiu susținut de Organizația Națiunilor Unite. Planul e prezentat ca un mecanism de coordonare după încetarea focului. Însă tocmai aici apare problema.

„O îngrijorare este că, la nivel internațional, în primul rând ONU ar trebui să gestioneze aceste situații de criză”, a spus Parolin. „Acesta este unul dintre punctele asupra cărora am insistat.”

Relația tensionată cu Washingtonul

De la preluarea conducerii Bisericii Catolice, Papa Leon a avut mai multe poziții critice față de administrația americană. Imigrația, dosarele de politică externă, clima, sunt doar câteva subiecte de dezacord. Temele sunt vechi, dar tonul a rămas constant. Nu e prima dată când Vaticanul se distanțează de o inițiativă a Casei Albe, dar acum contextul este mult mai sensibil.

Europa ezită, dar nu închide ușa

Nelămuririle legate de modul de funcționare al consiliului și riscul ca acesta să ajungă o alternativă la ONU au cântărit mult și în capitalele europene. Mai multe state au preferat să stea deoparte.

Totuși, două țări din UE au făcut un pas diferit. Ungaria și Bulgaria au anunțat că vor intra în acest format, la o ceremonie organizată luna trecută la Davos, în Elveția.

Uniunea Europeană, ca bloc, nu se alătură inițiativei. În schimb, o trimite la Washington pe Dubravka Šuica, comisarul pentru Mediterană, pentru prima reuniune formală a consiliului, programată joi.

Poziția Vaticanului rămâne fermă. Papa Leon a refuzat invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace, iar motivul invocat ține de rolul ONU în gestionarea crizelor globale. Casa Albă a evitat orice comentariu, conform POLITICO.

