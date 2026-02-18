€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Papa Leon a refuzat invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace
Data publicării: 16:40 18 Feb 2026

Papa Leon a refuzat invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace
Autor: Tiberiu Vasile

Papa Leon a refuzat invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace Papa Leon / Foto: Agerpres

Papa Leon a refuzat invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace. Decizia Vaticanului taie din start elanul inițiativei americane pentru Gaza și trimite o minge grea în terenul diplomației.

Invitația a ajuns la Sfântul Scaun la finalul lunii ianuarie. Răspunsul a fost negativ. Motivul ține de statutul aparte al Vaticanului în raport cu statele care ar urma să intre în acest format. Principalul diplomat al Vaticanului, Pietro Parolin, a explicat marți, după o întâlnire cu oficiali italieni, că refuzul vine „din cauza naturii sale particulare, care este în mod evident diferită de cea a altor state”, potrivit Vatican News.

Consiliul pentru Pace, condus de Donald Trump, ar urma să supervizeze demilitarizarea și reconstrucția Gazei, în cadrul unui armistițiu susținut de Organizația Națiunilor Unite. Planul e prezentat ca un mecanism de coordonare după încetarea focului. Însă tocmai aici apare problema.

„O îngrijorare este că, la nivel internațional, în primul rând ONU ar trebui să gestioneze aceste situații de criză”, a spus Parolin. „Acesta este unul dintre punctele asupra cărora am insistat.”

Relația tensionată cu Washingtonul

De la preluarea conducerii Bisericii Catolice, Papa Leon a avut mai multe poziții critice față de administrația americană. Imigrația, dosarele de politică externă, clima, sunt doar câteva subiecte de dezacord. Temele sunt vechi, dar tonul a rămas constant. Nu e prima dată când Vaticanul se distanțează de o inițiativă a Casei Albe, dar acum contextul este mult mai sensibil.

Europa ezită, dar nu închide ușa

Nelămuririle legate de modul de funcționare al consiliului și riscul ca acesta să ajungă o alternativă la ONU au cântărit mult și în capitalele europene. Mai multe state au preferat să stea deoparte.

Totuși, două țări din UE au făcut un pas diferit. Ungaria și Bulgaria au anunțat că vor intra în acest format, la o ceremonie organizată luna trecută la Davos, în Elveția.

Uniunea Europeană, ca bloc, nu se alătură inițiativei. În schimb, o trimite la Washington pe Dubravka Šuica, comisarul pentru Mediterană, pentru prima reuniune formală a consiliului, programată joi. 

Poziția Vaticanului rămâne fermă. Papa Leon a refuzat invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace, iar motivul invocat ține de rolul ONU în gestionarea crizelor globale. Casa Albă a evitat orice comentariu, conform POLITICO.

CITEȘTE ȘI: Marile întrebări privind decizia lui Nicușor Dan de a merge în SUA pentru Consiliul Păcii. Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, analiza unei mișcări cu miză transatlantică

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

papa leon
donald trump
vatican
america
consiliul pentru pace
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Ilie Bolojan, reacție după ce reforma pensiilor magistraților a trecut de CCR. Ce urmează
Publicat acum 16 minute
Care va fi prețul gazelor după 1 aprilie. Anunțul ministrului Bogdan Ivan: Nu vor depăși nivelul maxim actual
Publicat acum 22 minute
Ce a făcut România cu banii din PNRR? Petrișor Peiu răspunde la DC NEWS - Video
Publicat acum 30 minute
Anul Constantin Brâncuși debutează cu un film-manifest, de ziua sculptorului-19 februarie, la Muzeul Țăranului Român
Publicat acum 42 minute
Fisuri în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 18 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 9 ore si 36 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 12 ore si 8 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 9 ore si 39 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Zuckerman: „Dacă jignesc, asta e, trebuie să fie jignit! Făcusem un aranjament cu Guvernul” Ce a urmat? „O rușine”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close