Statul român își sabotează proiectele strategice - 13 ani pentru ce ar fi trebuit să dureze 2. Zuckerman: Nu s-au terminat hoțiile, influența rusească și păcălelile
Data actualizării: 23:14 17 Feb 2026 | Data publicării: 23:14 17 Feb 2026

EXCLUSIV Statul român își sabotează proiectele strategice - 13 ani pentru ce ar fi trebuit să dureze 2. Zuckerman: Nu s-au terminat hoțiile, influența rusească și păcălelile
Autor: Tiberiu Vasile

Statul român își sabotează proiectele strategice - 13 ani pentru ce ar fi trebuit să dureze 2. Zuckerman: Nu s-au terminat hoțiile, influența rusească și păcălelile Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București. Sursă foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

Fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, atrage atenția că, în România, proiectele strategice durează peste un deceniu din cauza corupției, influenței rusești și blocajelor statului.

Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinul Suveran de Malta, și Excelența Sa, Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statele Unite ale Americii la București, au fost la DC News și DC News TV, marți, la ora 12.00. Emisiunea a fost live și poate fi urmărită pe YouTube și Facebook.

Invitații, într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, au discutat cele mai importante subiecte despre geopolitică, business și tehnologie, într-un moment în care lumea se redesenează sub presiunea noilor realități globale. Fostul ambasador, Adrian Zuckerman, a punctat că Revoluția din 1989 nu s-a încheiat pe deplin în România, că influența rusească și corupția frânează dezvoltarea, și că statul român blochează proiecte strategice din energie prin autosabotaj.

Revoluția din 1989 nu s-a terminat

"Pentru mine este evident că Revoluția din 1989 nu s-a terminat. Nu s-au terminat hoțiile, influența rusească și păcălelile. Rămășițele de sisteme comuniste au rămas în România. Cel mai mare propagator în acest sens este PSD-ul, dar, mă rog, nu e corect față de ei, ci și restul. Nu ne limităm doar la ei. Toți se schimbă, dar prea încet. Ei mențin ce știu, la fel și hoțiile. Sunt mari probleme. Trebuie să-ți spun că toată lumea vorbește acum și zic: 'uite cât producem acum'. Păi câți ani a durat pentru Black Sea Oil & Gas (nr. companie dedicată petrolului și gazelor din Marea Neagră) să se dezvolte? 13 ani. De ce? Pentru că statul român, prin incompetență, prin hoții, prin influență rusească, le-a făcut zile fripte și le-a încetinit dezvoltarea. Ca să faci un astfel de proiect, de obicei durează între 2 și 3. A durat 13 ani.

Fără determinarea șefului Black Sea Oil & Gas, nu ar fi existat nici extragerea

Dacă nu exista determinarea șefului Black Sea Oil & Gas, lucrurile nu se întâmplau. Statul român ar trebui să-i dea o medalie, în opinia mea. Eu i-am dat un premiu în decembrie, la Washington, dar statul român ar trebui să-l premieze pe acest om. Dacă nu erau eforturile lui personale, vorbesc de Mark Beacom, atunci nu ar fi existat nici extragerea. Nu ar fi fost nimic acolo. Lukoil stă acolo și nu a făcut nimic de când a intrat. Blochează lucrurile pur și simplu. Trebuie luate! Revenind la ce a spus Roberto, poate să fie un atac, dar, dacă nu le e frică de consecințe, nu o să le pese. D-asta trebuie ca România să-și dezvolte forțele armate, să aibă un parteneriat cu America și Europa și, d-aia, nu trebuie concesii făcute pentru ruși în Ucraina. Cu cât le dai mai multe concesii, cu atât o să devină mai agresivi. Asta e istoria! Nu inventez eu, ci pur și simplu asta a fost istoria întotdeauna", a explicat Adrian Zuckerman.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Davos românesc miercuri, 18 februarie, la București. Excelența Sa Roberto Musneci, detalii de culise despre eveniment

adrian zuckerman
Roberto Musneci
bogdan chirieac
romania
marea neagra
