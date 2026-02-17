€ 5.0953
DCNews Stiri Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Data actualizării: 09:59 17 Feb 2026 | Data publicării: 09:50 17 Feb 2026

Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

marco rubio si viktor orban la conferinta comuna de presa de la budapesta Foto: Agerpres

Marco Rubio, secretarul de stat de la Washington, a venit cu noi precizări privind acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, în timpul conferinței de presă cu Viktor Orban de la Budapesta.

O întrebare primită de la un jurnalist, la conferința de presă comună pe care a avut-o cu Viktor Orban, l-a determinat pe Marco Rubio să vină cu noi precizări privitoare la acordarea de vize de către Statele Unite ale Americii și cauzele care determină revocarea acestora.

„Recent, un judecător american pentru imigrație a decis că nu existau temeiuri pentru deportarea unei studente de la Universitatea Tufts care a scris un editorial despre Gaza. Un al doilea judecător a spus că folosirea deportării ca amenințare a încălcat drepturile prevăzute de Primul Amendament pentru persoane ca ea, deoarece aceste drepturi se aplică și străinilor. Care este răspunsul dumneavoastră?“, a întrebat jurnalistul.

„În primul rând, prin rolul meu la Departamentul de Stat, dacă identific pe cineva despre care consider că este vizitator, oaspete în Statele Unite și stabilim că prezența sa în țara noastră reprezintă o amenințare la adresa politicii noastre externe sau a securității noastre naționale, îi vom revoca viza. Îi vom retrage viza. Asta vom face. Am făcut acest lucru în multe cazuri, pe parcursul ultimului an.

Realitatea este că vizele nu reprezintă un drept. Am spus acest lucru în repetate rânduri. Nu știu de ce este atât de greu pentru unii să înțeleagă, așa că o voi spune din nou. Nimeni nu are dreptul garantat la o viză. Nu există un drept constituțional la viză. O viză este o permisiune de a intra în țara noastră ca vizitator. Dacă intrați în țara noastră ca vizitator - fie că sunteți student, turist, jurnalist sau orice altceva - și desfășurați activități care sunt contrare interesului național și securității naționale a Statelor Unite, vă vom retrage viza. De fapt, dacă am fi știut că urma să faceți acest lucru, probabil că nu v-am fi acordat viza de la bun început.

Asta facem. Decizia de a îndepărta pe cineva din țara noastră după ce i-a fost revocată viza aparține altor agenții ale guvernului nostru“, a rsăpsuns Marco Rubio.

În timpul precizărilor secretarului de stat american, premierul ungar Viktor Orban poate fi văzut cum zâmbește cu satisfacție.

